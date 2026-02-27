Bağımsız Maden-İş yöneticileri gözaltına alındı

İzmir Kınık’ta bulunan Polyak Kömür Madeni’nde devam eden işçi direnişi 8’inci gününe girdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ve Öncü Çetin gözaltına alındı.

İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Kömür Madeni’nde işçilerin direnişi 8'inci gününde de sürerken, Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri gözaltına alındığı sendikanın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Gökay Çakır, sendika uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ile Öncü Çetin’in jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtti. Sendika "Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" talebinde bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sendika yönetimimiz jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındı! Direnişimizin 8. gününde maden sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır, uzmanımız Başaran Aksu, genel merkez yöneticimiz Volkan Çetin ve Öncü Çetin savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!