Bağımsız medyaya bir Google darbesi daha!

Geçen ekim ayında özellikle bağımsız medya kurumlarının etkilendiği Google trafik ambargosu sorunu yeniden gündemde. Ocak ayının son haftasına girerken ortaya çıkan sorun sebebiyle bağımsız medya kurumları bir kez daha büyük trafik kayıplarıyla karşı karşıya.

Ekim ayında ilk kez ortaya çıkan sorun sebebiyle birçok internet haber sitesi, trafiklerinin yüzde 60 ila 80’ini birkaç gün içinde yitirmişti. 1 aydan fazla süre boyunca devam eden sorun sebebiyle yan yana gelen medya kurumları Google’a bir açık mektup göndererek rahatsızlıklarını dile getirmiş, söz konusu sorunun sebebine dair bilgi istemişti. Ancak Google’dan ise sorunun kaynağına dair net bir açıklama ve bilgilendirme yapılmamıştı. Kasım ayı sonlarına da doğru trafik akışları eski düzeyinde olmasa da yeniden sağlanmaya başlamıştı.

GOOGLE’DAN BİR AMBARGO DAHA

Söz konusu sorun, Ocak ayının son haftasında yeniden ortaya çıktı. birgun.net’in Google Keşfet ve Google Haberler araçlarından aldığı trafik, 23 Ocak’tan itibaren yüzde 90’dan fazla kayıp yaşadı. Bu kaybın, sitemizin toplam trafiğine etkisi ise yüzde 50’nin üzerinde.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre birçok bağımsız medya kurumunda da durum farklı değil ve sorun hala sürüyor.

TRAFİK KAYBININ SEBEBİ NE?

Geçen ekim ayında yaşanan trafik kaybının Google tarafından yapılan algoritma güncellemelerinden kaynaklandığı düşünülmüştü. Ancak yaşanan bu son kayıp Google’ın herhangi bir algoritma güncellemesi yapmadığı bir süreçte gerçekleşiyor. Dolayısıyla kaybın algoritma güncellemeleri veya teknik sorunlar nedeniyle değil Google’ın Keşfet ve Haberler araçlarına yaptığı müdahaleler ile yaşanıyor olduğu ihtimali ağır basıyor.

GOOGLE İZAHAT GETİRMİYOR

Bunlara karşılık ekim ayından bu yana Google’dan bu ve benzeri soru işaretlerine dair tatmin edici herhangi bir açıklama gelmedi. Yaşanan sorun özellikle bağımsız medya kurumlarının hem içerik üretim süreçlerini hem de ekonomik sürdürülebilirliği tehdit ederken Google, kurumlarla doğrudan ve sürekli bir muhataplık kurmaktan da kaçındı.

Trafik kayıplarının, Türkiye’de dijital telif yasalarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor olması da akıllara birçok soruyu getirirken Google, BirGün’ün konu hakkındaki sorularına yanıt vermemeyi tercih etmişti.

BAĞIMSIZ MEDYANIN VARLIĞI TEHDİT ALTINDA

Türkiye’de iktidar tarafından dizayn edilen medya yapısı nedeniyle bağımsız medya kurumlarının maruz bırakıldığı trafik kayıpları, farklı seslerin dijital alanda görmezden gelinmesi sonucunu doğuruyor. Ekim ayında yaşanan soruna dair gündeme gelen tartışmalarda birçok uzman, Google’ın nedeni belli olmayan uygulamasının medya kurumlarının ekonomik sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtmişti.