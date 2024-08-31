Bağımsız sanat dergisi EKSANAT şimdi raflarda

Alanında tanınan yüzlerce yazarı bünyesinde barındıran Ekdergi şimdi EKSANAT adıyla sadece sanata yoğunlaşacak renkli bir dergiyle eylül ayında tekrar kağıda merhaba diyor.

Sanat dergilerinin birer birer kapandığı bugünlerde EKSANAT önemli bir boşluğu doldurmaya aday.

Derginin kurucu kadrosunda Fırat Arapoğlu, Nilgün Yüksel, Ebru Nalan Sülün, Mahmut Wenda Koyuncu gibi Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi, ülkenin önemli sanat eleştirmenleri ve küratörleri yer alıyor.

EKSANAT’ın ilk sayısının kapağında dünyaca ünlü sanatçı Taner Ceylan, ilk kez EKSANAT'ta yayınlanacak yapıtıyla yer alıyor.

İlk sayıda Ahmet Yeşil, İsmet Doğan, Şahin Paksoy ve Nesli Türk üzerine kapsamlı yazılar da var.

ELEŞTİREL KÜLTÜR’DEN EKSANAT’A

Bundan yedi yıl önce, 2017’de, “Eleştiri Şimdi” sloganıyla basılı iki sayı olarak yayın hayatına başlayan EK (Eleştirel Kültür) kısa sürede ülkenin dikkat çeken kültür-sanat dergilerinden biri haline geldi.

Aynı yıl bu enerjiyi ekdergi.com adıyla internete taşıyarak kısa sürede yüzbinlerce okura ulaşmayı başardı. Kitsch, Gotik, Naziler ve Sanat, Romantizm gibi dosyalarıyla önemli bir referans kaynağına dönüştü. Ekdergi video bölümünde sanattan felsefe ve edebiyat dünyasına yüzlerce Türkçe altyazılı video da yer alıyor.

Dergi 2022 yılında siteden seçmeleri EKALMANAK adıyla yayınlamış ve K24 kitap sitesi tarafından yılın kitaplarından biri olarak seçilmişti.

DERGİNİ İÇERİĞİNDEKİ BAZI YAZILAR İSE ŞÖYLE:

Sanat, Eylemsizlik Ve Siyaset - Giorgio Agamben, Modern Resim Üzerine (1912) - Guillaume Apollinaire; Manzaranın Şehveti: Mardin Bienali - Mahmut Wenda Koyuncu, Tuvalden Beyazperdeye: Van Gogh’un Sinemayla İmtihanı - Tuncer Çetinkaya, Primitivizm: Modernitenin İlkelci Eleştirisi - David Pan, Dada’nın Mistik Annesi: Emmy Hennings- Meral Bostancı, Avrupa Avangardı Yeni Dünya’da Nasıl Karşılandı? - Özcan Türkmen, Nesli Türk ile Büyük Beden: Boyanın Sınırlarında- Nilgün Yüksel, C. A. Jung’un Psikolojik Analizinin Bakış Açısından Pablo Picasso’nun Resimleri- Marius Constantin Cucu & Oana Elena Lenţa, Wassily Kandinsky: Sinestezi Ve Soyutlama- Travis, Naziler’in Modern Sanat Karşıtı Politikaları - Osman Erden, Neo-Avant-Garde: 1945’ten Sonra Modern Sanat, New York Okulu ve Çevresindeki Dünya - Hasan Aksakal, Günümüz Resminde Bir Önerme: Ahmet Yeşil Eserleri- Orçun Çadırcı, Ben Değil Biz Anlatısı: Oto-Portreler- Aslı Kotaman, Geçmiş Gelecek: Taner Ceylan’ın Resimlerinde Sanat Tarihsel Referanslar 102- Tarkan Okçuoğlu, Sanata Hiç Yer Yok!- Fırat Arapoğlu, İsmet Doğan Siz Gibi- Selman Akıl, Müstehzi Efelerin Ressamı: Alpay Aksayar