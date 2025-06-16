Bağımsız Sanat Vakfı, Filistin'de katledilen binlerce çocuğun ismini İstanbul'dan duyuruyor

İsrail'in saldırıları sonucu ortalama her 40 dakikada bir çocuğun ayak izinin dünyadan silindiğine dikkati çekmek için hayata geçirilen proje kapsamında 14 Haziran'da sanatçılar bir araya geldi.

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı ile sanatçı Gözde Atlas'ın birlikte organize ettiği projede, vakıf binasında 2023 yılı aralık ayında düzenlenen "4 Saat Ara" adlı interaktif sergi konseptinin devamı olarak, vakfın dış cephesine asılmak üzere 3,20 ve 5,70 metre ebatlarında afiş hazırlandı.

Performans eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılacak sanatçılar, afişin üzerine 10 bin sayısını farklı dillerde yazarak ve çocukların adlarını görünür kılarak bu büyük katliama sanatsal tanıklık sundu.

Kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan on binlerce insanın şehit edilişini görünür kılmak, bir çağın tanıklığını belgelemek ve vicdan sahibi herkesi harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen projeyle, Gazze'deki katliama karşı sanatın şahitliği vurgulandı.

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı, sanatçılara sosyal medyadan çağrı yaparak cumartesi günkü etkinliğe davet ettiklerini belirterek, "Yabancı dillerde de yazılsın istiyoruz. İngilizce, Japonca, hangi dil varsa buraya gelen arkadaşlarımızın, sanatçıların kullandığı dillerde yazılar yazılacak. Sanatçının bir görevi de aslında yaşadığı çağı belgelemektir" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin İstatistik Kurumu'nun, Filistin Çocuk Günü arifesinde yayımladığı rapora göre, soykırımın başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin 954 çocuk öldürüldü.

Filistinli bir baba ile kızı da bina önünden geçerken isim listesinde tanıdıklarını görünce duygulu anlar yaşandı. Baba ile kızının Gazze'den iki sene önce ayrıldığı öğrenildi.

Sanatçılar Filistinli çocukların isimlerinin yer aldığı eserin önünde poz verdi.