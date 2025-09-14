Bağımsız tiyatrolar sesini duyuramıyor

Yunis ALAÇAM

Sosyal Fayda için İletişim Derneği (SoFİ), İstanbul’daki bağımsız tiyatro sahnelerinin iletişim pratiklerini mercek altına alan “Tiyatro Sahnelerinin İletişim Alışkanlıkları” raporunu yayınladı.

Rapor, 68 sahneyle yapılan görüşmelere ve dijital verilerin incelenmesine dayanıyor. Sosyolog Ayşegül Algan ve gazeteci Mustafa Kara tarafından hazırlanan rapor, bağımsız tiyatroların finansal yetersizlikler ve yapısal engeller nedeniyle seyirciye ulaşmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Buna rağmen ekosistemin büyük ölçüde tiyatro ekiplerinin direnci, fedakârlığı ve tutkusu sayesinde ayakta kaldığı vurgulanıyor. Rapora göre sahneler, merkezi ve yerel yönetimlerden kamusal tanıtım alanlarının tiyatrolara açılmasını ve destekleyici düzenlemeler yapılmasını istiyor. Sahneler ayrıca kendi inisiyatifleriyle dayanışma ağları geliştirme zorunluluğu hissediyor. Rapordan öne çıkanlar şu şekilde:

•Bağımsız sahnelerin %77’si Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Üsküdar’da yer alıyor.

•Sahnelerin %75’i düzenli iletişim stratejisine sahip değil, profesyonel destek alanların oranı %20’nin altında.

•Sahnelerin %94,1’i Instagram kullanıyor; algoritma değişiklikleri ve erişim engellerinden etkileniyor.

•Sahnelerin %11,8’i sponsorluk desteği alabiliyor.