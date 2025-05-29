‘Bağımsız yargı’nın icraatları: Muhalefete sopa, AKP’ye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik gizli tanıkların, “Duydum, düşünüyorum” beyanları ile başlatılan soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında İBB yöneticilerine yöneltilen suçlamalara toplumun geniş kesimleri ikna olmazken belediyelerin AKP dönemindeki usulsüzlükleri görmezden geliniyor.

Sayıştay’ın AKP’li belediyelere yönelik mali denetimleri kapsamında hazırlanan denetim raporları da muhalefetin, “Usulsüzlüklere göz yumuluyor” iddialarını akıllara getirdi. Raporlardaki çok sayıda usulsüzlük tespitine karşın yargının harekete geçmemesi dikkati çekti.

TOPLAM 92 BULGU

CHP, 31 Mart 2024’te gerçekleşen yerel seçimlerde İstanbul’un 12 ilçesini AKP’den kazandı. Sayıştay, Mart 2024’te CHP’ye geçen toplam 12 ilçeden üçünü, 2023 yılı denetimleri kapsamında denetledi. BirGün, Mart 2024’te CHP’ye geçen belediyelerin AKP dönemini kapsayan 2023 yılındaki Sayıştay raporlarına mercek tuttu. Raporlarda toplam, 96 adet usulsüzlük bulgusu yer aldı.

USULSÜZ KİRALAMA

Eyüpsultan Belediyesi, AKP dönemini kapsayan 2023 yılında 200 adet taşınmazı, kiralama ihalesi yapmaksızın üçüncü kişilere kullandırdı. Belediyenin, taşınmazlarını kira sözleşmesi olmadan kullanan üçüncü kişilerden ecrimisil tahsilatı yaparak, işgalli kullanımı kira niteliğine büründürdüğü tespit edildi. Belediyenin öte yandan, mülkiyetindeki bazı taşınmazları da kapalı teklif usulü yerine pazarlık usulü ile kiraladığı ve kira sözleşmelerini notere tasdik ettirmedi de belirtildi.

AKP’li Deniz Köken idaresindeki belediyenin, Eyüpsultan İlçe Müftülüğü’ne de bir taşınmazı, kanuna aykırı şekilde 25 yılın üzerinde süreyle tahsis ettiği bildirildi. Belediyeye yönelik usulsüzlük tespitleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Eyüpsultan’ın AKP dönemine yönelik denetimlerinde, şu bazı bulgular da kayda geçirildi:

• Belediye sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet yürüten işletmelerin olduğu,

• İdare sınırları içerisinde günübirlik kiralama yoluyla çalıştırılan evlerin, ruhsatlandırma ve vergilendirme işlemlerinin gerçekleştirilemediği,

• İdare sınırları içerisinde yer alan otoparklardan bazılarının faaliyetlerini ruhsatsız bir şekilde sürdürdükleri,

• İdare tarafından doğrudan temin yöntemi ile yapılan teslimi veya ifası belirli bir süreyi gerektiren mal alımı ve hizmet alımı işlerinin sözleşme düzenlenmeden gerçekleştirildiği görüldü.

TUZLA’DA DA BENZER TABLO

Benzer bir rapor, AKP’li Tuzla Belediyesi için de hazırlandı. Sayıştay denetçileri, belediye tarafından gerçekleştirilen,

taşınmazların kiraya verilmesinde hazırlanan kira şartnamelerinin tümünde, belirtilmesi gereken zorunlu bilgilerin bir kısmına yer verilmediğini tespit etti. Belediye mülkiyetindeki bazı taşınmazların kiraya verilmesinde ise kira sözleşmelerinin mevzuatta belirtilen tarihten sonra imzalandığı belirlendi.

Tuzla Belediyesi’nin, AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı döneminde, Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşünü almadan mal alımlarında ödenek limitini aştığı da öğrenildi. Belediyenin mal alımlarında imza attığı limit aşımı tutarı, 77 milyon 459 136 TL olarak hesaplandı. Sayıştay’a göre öte yandan, Tuzla içinde faaliyet gösteren bazı işyerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermesine de göz yumuldu.

BAŞKANA YEDİ DANIŞMAN

Belediyeye yönelik en çarpıcı tespit ise belediye başkanına verilen danışman kadrosu ile ilgili tespit oldu. Yönetmelik’te, “Başkan danışmanlığı” adı altında bir kadro olmamasına karşın Tuzla Belediyesi’nin AKP döneminde, “Başkan danışmanı” olarak yeni personeli görevlendirdiği kaydedildi.

VAKIFLARA KIYAK

31 Mart 2024 tarihinde CHP’ye geçen bir diğer İstanbul'un ilçe belediyesi olan Üsküdar Belediyesi’nden de AKP dönemindeki mevzuata aykırı uygulamalar Sayıştay denetimlerine takıldı. Belediyenin, dernek ve vakıflara otobüs kiralama hizmeti verdiği ancak herhangi bir ücret almadığı denetim raporuna yansıdı. Bu kapsamda mahrum kalınan gelirin, 576 bin 39 TL olduğu dile getirildi.

Üsküdar Belediyesi’nin AKP döneminde yönelik diğer bazı mevzuata uygulamaları ise, Sayıştay raporunda şu ifadelerle anlatıldı:

• İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmaksızın, görev ve sorumluluk alanı dışında harcamada bulunulması.

• Bakanlıktan izin alınmaksızın Meclis Kararı alınarak Bingöl Kiğı Belediyesine ait hizmet binasının yapımının üstlenilmesi.

• Atık toplayıcıların kayıt altına alınması ve atıkların izin verilmeyen kişiler tarafından toplanmasına engel olunamaması.

• İdare tarafından işletilen otoparkların ruhsatsız şekilde faaliyet göstermesi.