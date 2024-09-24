Bağırıp çağırdığı öğretmen ölüyordu!

Bir yandan okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi istihdam edilmeyerek çocukların sağlığı ile güvenliği tehlikeye atılırken bir yandan da eğitimcilere yönelik mobbing uygulamalarına yenileri ekleniyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın Antep’te okul müdürü olan kuzeni Necla İnal’ın azarladığı bir kadın öğretmenin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

NÜFUZUNU DİLE GETİRİYOR

Antep’in Şahinbey ilçesindeki Hatice Büyükbeşe Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmen, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir şikâyet dilekçesi verdi. Öğretmen, okulun müdürü olan Necla İnal’ın kötü muamelesine maruz kaldığını ve ölümden döndüğünü anlattı.

Öğretmen şikâyet dilekçesinde, “Necla İnal’ın biz öğretmenlere yönelik tavırları kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Birçok defa nüfuzunu dile getirmiş olup, öğretmenler üzerinde korku oluşturmaktadır. Emir cümleleri ve öğretmenlere yönelik olumsuz yaklaşımı, çalışma ortamımızı ve motivasyonumuzu olumsuz olarak etkilemektedir. Son bir yılda öğretmen sirkülasyonumuzun yüksek olması da Necla İnal’ın sergilediği tutumdan kaynaklanmaktadır. Necla İnal, velilerden bağış adı altında para da almaktadır” diye konuştu.

AMBULANS ÇAĞIRMADILAR

Dilekçesinin devamında okulda yaşananları ve kendi yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: “Öğrencimin velisi, çocuğunu başka bir okula göndereceği için bana yazdığı mesajla bağışını geri istedi. Bu durum üzerine okul müdürü Necla İnal, 17 Eylül 2024’te beni odasına çağırdı. Benim öğretmenliğime dair olumsuz birçok yorumda bulundu. Öğrencilerin benim öğretmenliğimin kötü olması nedeniyle okuldan ayrıldığını söyledi. Bunları üç müdür yardımcısının önünde bağırarak ifade etti. Ardından tansiyonum yükseldi ve kalbimde çarpıntı oldu.

Sınıfa döndüğümde bir öğrenciyi göndererek fenalaştığımı, ambulans çağırmalarını söylemesini istedim. Fakat ambulans çağırılmadı, 112’yi kendim aradım. Ambulans geldikten sonra da acilen hastaneye götürülmem gerektiği söylendi. Hastane kayıtlarım ve telefon kayıtlarım da tüm bunları doğrulamaktadır. Psikolojik şiddete maruz kalmaktayım. Bana bağırması ve attığı iftiralar nedeniyle sağlık sorunu yaşadım. Ayrıca anlattıklarımın delili güvenlik kamerası kayıtlarıdır. Bu kayıtların zaman aşımı veya kasten silinmesi nedeniyle yok edilmemesi için yedeklenmesi ve ilgili mercilere delil olarak sunulmasını istiyorum. Necla İnal’dan şikâyetçiyim.”

BirGün’ün ulaştığı Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SKANDALLARIN İSMİ

Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ismi sık sık gündeme geliyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İnal’ın Uğur Mumcu davasında katillerinin avukatlığını yaptığını iddia etmişti.

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "yargıda rüşvet" iddiaları ile ilgili “Mustafa Doğan İnal, Erdoğan'ın avukatı. Bu kadar kirli bir adam yoktur. Bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim! Kim bu adam” demişti.