Bağış adı altında ücret

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, kamu okullarında son yıllarda öğrenci kayıtları için velilerden ‘bağış’ adı altında belli bir ücret istenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, devletin okullara gönderdiği ödeneğin yetmediği gerekçesiyle istenen ücretlerin ailelerin sırtında yük olduğu ifade edildi.

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli imzasıyla yapılan açıklamada, “Okul idareleri ve okul aile birlikleri, istenen bağışları okulun temizlik personeli, güvenlik personeli, kırtasiye ihtiyaçları ve okulun genel bakımı için kullandıklarını söylüyorlar. Okul idareleri ve okul aile birlikleri, bağışı, devletin okullara gönderdiği ödeneğin yeterli olmaması nedeniyle aldıklarını iddia ediyor. Başta ‘gönüllü bağış’ adı altında toplanan kayıt parası olmak üzere, hemen hemen her okulda çok sayıda kalemde para toplanarak eğitim harcamaları büyük ölçüde velilerin sırtına yıkılmaktadır” denildi. Toplanan paraların okulun bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterdiği belirtilen açıklamada, “Yoksul semtlerde 2 bin TL ile başlayan bağış talepleri, gelir düzeyi yüksek olan kimi semtlerde ise 100 bin lirayı bulmaktadır” bilgisi verildi.