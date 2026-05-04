Bağışlar nasıl denetlenecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2026 yılı kurban fiyatlarını açıkladı. Yurt dışı için belirlenen tutar, Diyanet ve STK'lar arasındaki fiyat farkını gün yüzüne çıkardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışı vekaletle kurban bedelini 7 bin TL olarak belirledi. Bazı STK’ler ise vekaletle kurban kesim ücretini yurt dışı için 3 bin 950 TL olarak duyurdu.

Diyanet ve “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Diyanet Vakfı, 2025 yılında yurt dışında toplam 873 bin 772 hisse kurban kesti.

2025 yılında 5 bin 450 TL olan yurt dışı kurban fiyatı ile toplanan para, 5 milyar TL’ye dayandı.

FAHİŞ KÂR

Diyanet personeli, Afrika ve Çad gibi ülkelerdeki kurban organizasyonlarında Diyanet’in kâr oranının yüzde 100’lere dayandığını savundu. 2025 yılında yurt dışından elde edilen kurban gelirlerinden kalan kârın 2,5 milyar TL olduğu ileri sürüldü.

Yurt dışı kurban organizasyonlarında ciddi kârlar olduğu için STK'lerin yurt dışı kurban konusunda yarıştığını belirten personel, “Pastadaki en büyük pay Diyanet'in… Toplam 140 bin çalışanı olan Diyanet, 90 bin camide kampanya düzenliyor. İl ve ilçe müftülüklerinin tamamı, bütün çalışanlar Diyanet Vakfı için kurban topluyor” dedi.

Diyanet'in, “En büyük kazanç kapısı olarak gördüğü” savunulan ve Sayıştay denetimine girmeden Diyanet Vakfı kasasına giren yurt dışı kurban organizasyonu için başkanlık yönetimi de sahaya indi. Diyanet yöneticilerinin Almanya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine, “Kurban toplamaya” gittiği belirtildi.

YOKSULLUĞA AYNA

Diyanet’in verileri öte yandan, Türkiye’deki derin yoksulluğa da ayna tuttu. 2025 yılında yurt dışında kesilen 873 bin 772 kurbana karşın yurt içinde yalnızca 24 bin 678 kesim yapıldığını anımsatan personel, “Vatandaş neden yurt dışını tercih ediyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Artan yurt dışı kurban bağışı sayısının başarı olarak gösterilmesine tepki gösteren Diyanet personeli, “Evet yurt dışı sayıları artıyor ama ülke içinde kesemeyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Çünkü vatandaşın alım gücü giderek zayıflıyor” diye konuştu.