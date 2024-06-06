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Bağlantı yolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 10:16
  • Giriş: 06.06.2024 10:16
  • Güncelleme: 06.06.2024 10:16
Kaynak: İHA
Bağlantı yolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Düzce merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Kervan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir bölgesinden Düzce merkez istikametine giden araçlar, Kervan Köprüsü üzerinde takip mesafesine uymayınca kaza kaçınılmaz oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından araçları yoldan kaldırarak yolu trafiğe açtı. 

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