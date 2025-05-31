Bağlarda artık zehir yetişecek

Sermaye gruplarının enerji yatırımları, doğayı ve yaşam alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Sanjes Enerji, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Durasallı, Kabazlı, Karaoğlanlı ve Taytan mahallelerinde toplam 105 megavatlık dört ayrı jeotermal enerji santralı (JES) kurmayı planlıyor. Proje kapsamında 85 adet sondaj kuyusu açılacak. Şirket, proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Kurulması planlanan SANJES-1, SANJES-2, SANJES-3 ve SANJES-4 santralları, orman, tarım, sulama, mera ve arkeolojik sit alanı olarak tanımlanan sahaların ortasında yer alacak. Proje kapsamında 43 sondaj noktası, 85 kuyu ile 50’den fazla üretim ve reenjeksiyon kuyusu planlanıyor. Santrallar, doğrudan üzüm bağları, meyve bahçeleri ve sulama arazilerinin içinde konumlandırılıyor. Proje alanları, yerleşim yerlerine en yakın noktada yaklaşık 618 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca, projenin bazı bölümleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alınan “Manisa Ovası Büyük Ova” sınırları içinde yer alıyor.

FAALİYET SÜRÜYOR

Daha önce benzer projelerin tarımsal üretime zarar verdiği ve çevresel dengeleri bozduğu biliniyor. Bölge için ilk ruhsat 2010 yılında Aytemiz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alındı. 2023’te ise SANKO Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aytemiz’i satın aldı ve şirketin adını SANJES Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirdi. Öte yandan, SANKO Enerji’nin ilçede birçok JES sondajı için aldığı ‘‘ÇED gerekli değil’’ kararları, yurttaşların açtığı davalar sonucunda iptal edildi.

Son olarak şirket, bölgede şubat ayında jeotermal sondaj ve sera projesi için çalışma başlattı. Karaoğlanlı, Kabazlı, Bağcılar ve Durasıllı mahallelerini kapsayan alanda 9 adet jeotermal sondaj kuyusu açmayı ve 35 bin metrekarelik jeotermal ısıtmalı sera kurmayı planlıyor. Bakanlık ise bu proje için de ÇED süreci başlattı.