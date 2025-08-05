Bahadın Kültür Şenlikleri başladı

Haber Merkezi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın’da 1993 Sivas Madımak Katliamı’nın ardından düzenlenen ‘26. Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri’ önceki gün başladı. "Eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma” teması ile gerçekleştirilen şenlikler 10 Ağustos Pazar günü sona erecek. Şenliklerde, birçok panel, söyleşi ve atölye de düzenlenecek.

Şenlik kapsamında 9 Ağustos Cumartesi günü CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, SOL Parti MYK Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman ve BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın katıldığı panelde ülke gündemi ele alınacak. Şenlik kapsamında Grup Abdal, Hüseyin Ay, Volkan Veli Yılmaz, Ali Eren Çınar, Zehra Özaydın, Ege Umut Güveç, Mert Akyol, Özüm Öztürk ve Mert Akyol konser verecek.