Bahadın Kültür Şenlikleri başlıyor
Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Bahadın Kültür Şenlikleri 4 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Kültür Şenliği’nde birçok panel, söyleşi, atölye ve konserler de düzenlenecek. Şenliğin bu yıl ki teması "Eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma” olarak belirlendi.
HABER MERKEZİ
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın'da 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın ardından başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri', sanatçı, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı, üretici dayanışmasına dönüşerek her geçen yıl daha da büyüyor.
Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen ve 4 Ağustos'ta başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği’nde birçok panel, söyleşi ve atölye de düzenlenecek. 9 Ağustos Cumartesi günü CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, SOL Parti MYK Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman ve BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın katıldığı panelde ülke gündemi ele alınacak.
Şenlik kapsamında Grup Abdal, Hüseyin Ay, Volkan Veli Yılmaz, Ali Eren Çınar, Zehra Özaydın, Ege Umut Güveç, Mert Akyol, Özüm Öztürk ve Mert Akyol konser verecek.
Öte yandan şenliğin ana teması "Eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma" olarak belirlendi
Bahadın Kültür Şenliği’nin programı şöyle:
4 AĞUSTOS PAZARTESİ
12.00 Çocuk Şenliği
Çocuk Atölyesi
Gençlik Atölyesi
18.00 Futbol Turnuvası
Zeynel Kaplan Spor Alanı
Sergilerin açılışı
19.00 Tiyatro
Sevdalı Bulut
Yönetmen: Neşet Erdem
21.00 Açık hava film gösterimi
Topal Ahmet Parkı
5 AĞUSTOS SALI
12.00 Çocuk Şenliği
Çocuk Atölyesi
Gençlik Atölyesi
18.00 Futbol Turnuvası
Zeynel Kaplan Spor Alanı
15.00 BİZ BİZE SÖYLEŞİ
“Nereden Nereye?”
Bahadınlı 68 Kuşağı
Bahadınlı 78 Kuşağı
Bahadın “Z” Kuşağı
Bahadınlı Şairler ve Yazarlar
21.00 Açık hava film gösterimi
Topal Ahmet Parkı
6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
12. 00 Çocuk Şenliği
Çocuk Atölyesi
Gençlik Atölyesi
17.00 SÖYLEŞİ VE İMZA
“BİR GÖREN VARDIR”
Sadık Güvenç
Müzik Dinletisi
Bahadın Gençlik Kolları
Yer: Topal Ahmet Parkı
GENÇLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
20.00 Meşaleli Yürüyüş
Buluşma Yeri: Saat Kulesi
20.30 Şenlik Ateşi Yakılması
21.00 Davul-Zurna
7 AĞUSTOS PERŞEMBE
12. 00 Çocuk Şenliği
Çocuk Atölyesi
Gençlik Atölyesi
17.00 Futbol Turnuvası
Zeynel Kaplan Spor Alanı
14.00 PANEL
Yol Ritüelleri ve Yol Dilindeki Bozulmalar
Haydar Buga
Abbas Tan
Piri Er
Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
17.00 PANEL
Alevi Dergiler Projesi ve Bahadın Dergisi: Yerelde Alevilik
Doç. Dr. Nail Elhan (Hitit Üniversitesi)
Bahadın Dergisinde Alevilik-Sol İlişkisi
Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik (Hitit Üniversitesi)
Bahadın Dergisi ve Cumhuriyetin Anlamı
İsmail Çağlayan Çelik (Proje Araştırmacısı)
Bahadın Dergisinde Alevilik: Aleviliğin Tarihi, Kimliği ve Tanımı Üzerine Bir İnceleme
Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
20.00 BİRLİK CEMİ VE LOKMASI
Eyüp Aktürk Cemevi
8 AĞUSTOS CUMA
12. 00 Çocuk Şenliği
Çocuk Atölyesi
Gençlik Atölyesi
17.00 Futbol Turnuvası
Final karşılaşması
Kupa Töreni
Zeynel Kaplan Spor Alanı
14.00 SÖYLEŞİ
“Göç Yolunda Görünmez Kadınlar”
Bahadın Kadıneli Derneği
Bahadın Koza Kadın Kooperatifi
Bahadın Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi
Hollanda Büyükelçisinin katılımıyla
Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
Göç temalı anıta plaket çakılması
Yer: Gümüşkavak Mahallesi
18.00 SÖYLEŞİ
Yusuf Ziya Bahadınlı’yı Anma
Sadık Güvenç
Arslan Bozdemir
Deniz Doğanay
Bahadınlı Şairler ve Yazarların Katılımıyla
20.00 KONSER
Mert Mehmet Akyol
Özüm Öztürk
Dedemin Bol Şalvarı
Davul-Zurna
9 AĞUSTOS CUMARTESİ
12. 00 Çocuk Şenliği
Çocuk Atölyesi
Gençlik Atölyesi
14.00 PANEL
Güncel Siyasal Gelişmeler
Sevda Erdan Kılıç (CHP MV.)
İsmail Hakkı Tombul (Sol Parti MYK)
Kemal Irmak (Eğitimsen Genel B.)
İsmail Arı (BirGün Gazetesi)
Abdullah Kahraman (TAKSAV Yönetim Kurulu Ü.)
Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
17.00 GÜLTEN AKIN ŞİİR ÖDÜL TÖRENİ VE ŞİİR DİNLETİSİ
İbrahim Canpolat (Ödül sahibi)
Aydın Alp
Bircan Çelik
Muhsine Arda
Nurgül Gökmen
Necdet Yüksekbaş
Haydar Eroğlu
Balad Şiir Vakfı Katılımıyla
Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
19.00 ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜ
Toplanma Yeri: Arif Baş Müzesi
19.30 Açılış ve Protokol Konuşmaları
PSAKD Mamak Semah Topluluğu ve Birkan Sağlam
Şenlik Alanı
20.30 KONSER
Kültür Bakanlığı Korosu “Deyişler”
Ege Umut Güvenç
Zehra Aydın
Ali Eren Çınar
Davul zurna
10 AĞUSTOSPAZAR
12. Uçurtma Şenliği
Yer: Höyük
Doğa Yürüyüşü
Toplanma yeri: Atatürk Parkı
13.00 PANEL
Yaşlılık ve Aktif Yaşlanma
Prof. Dr. Pınar Soysal
Prof. Dr. Murat Korkmaz
Doç.Dr. Şemsinur Göçer
Yönlendirici: Dr. Elif Çevik
Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
Bahadın Yaşlanma Vakfı Katkılarıyla
15.00 PANEL:Bir Şehrin Öteki Hikâyesi
Yozgat’ta Irkçılık, Ayrımcılık ve Asimilasyon
Cemalettin Canlı
Hüseyin Polat
Tanya Güyük
İbrahim Yerden
Ali Keven
Ruhi Koç
Nevzat Onaran
Baki Ulusal
Mehmet Aydoğdu
Moderatör: Ali Fuat Kaplan
Toplumsal Araştırma Vakfı Katılımıyla
Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi
20.00 KONSER
Hüseyin Ay
Hulusi Gökmeşe
Davul zurna