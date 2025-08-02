Bahadın Kültür Şenlikleri başlıyor

HABER MERKEZİ

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın'da 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın ardından başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri', sanatçı, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı, üretici dayanışmasına dönüşerek her geçen yıl daha da büyüyor.

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen ve 4 Ağustos'ta başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği’nde birçok panel, söyleşi ve atölye de düzenlenecek. 9 Ağustos Cumartesi günü CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, SOL Parti MYK Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman ve BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın katıldığı panelde ülke gündemi ele alınacak.

Şenlik kapsamında Grup Abdal, Hüseyin Ay, Volkan Veli Yılmaz, Ali Eren Çınar, Zehra Özaydın, Ege Umut Güveç, Mert Akyol, Özüm Öztürk ve Mert Akyol konser verecek.

Öte yandan şenliğin ana teması "Eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma" olarak belirlendi

Bahadın Kültür Şenliği’nin programı şöyle:

4 AĞUSTOS PAZARTESİ

12.00 Çocuk Şenliği

Çocuk Atölyesi

Gençlik Atölyesi

18.00 Futbol Turnuvası

Zeynel Kaplan Spor Alanı

Sergilerin açılışı

19.00 Tiyatro

Sevdalı Bulut

Yönetmen: Neşet Erdem

21.00 Açık hava film gösterimi

Topal Ahmet Parkı

5 AĞUSTOS SALI

12.00 Çocuk Şenliği

Çocuk Atölyesi

Gençlik Atölyesi

18.00 Futbol Turnuvası

Zeynel Kaplan Spor Alanı

15.00 BİZ BİZE SÖYLEŞİ

“Nereden Nereye?”

Bahadınlı 68 Kuşağı

Bahadınlı 78 Kuşağı

Bahadın “Z” Kuşağı

Bahadınlı Şairler ve Yazarlar

21.00 Açık hava film gösterimi

Topal Ahmet Parkı

6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

12. 00 Çocuk Şenliği

Çocuk Atölyesi

Gençlik Atölyesi

17.00 SÖYLEŞİ VE İMZA

“BİR GÖREN VARDIR”

Sadık Güvenç

Müzik Dinletisi

Bahadın Gençlik Kolları

Yer: Topal Ahmet Parkı

GENÇLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

20.00 Meşaleli Yürüyüş

Buluşma Yeri: Saat Kulesi

20.30 Şenlik Ateşi Yakılması

21.00 Davul-Zurna

7 AĞUSTOS PERŞEMBE

12. 00 Çocuk Şenliği

Çocuk Atölyesi

Gençlik Atölyesi

17.00 Futbol Turnuvası

Zeynel Kaplan Spor Alanı

14.00 PANEL

Yol Ritüelleri ve Yol Dilindeki Bozulmalar

Haydar Buga

Abbas Tan

Piri Er

Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

17.00 PANEL

Alevi Dergiler Projesi ve Bahadın Dergisi: Yerelde Alevilik

Doç. Dr. Nail Elhan (Hitit Üniversitesi)

Bahadın Dergisinde Alevilik-Sol İlişkisi

Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik (Hitit Üniversitesi)

Bahadın Dergisi ve Cumhuriyetin Anlamı

İsmail Çağlayan Çelik (Proje Araştırmacısı)

Bahadın Dergisinde Alevilik: Aleviliğin Tarihi, Kimliği ve Tanımı Üzerine Bir İnceleme

Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

20.00 BİRLİK CEMİ VE LOKMASI

Eyüp Aktürk Cemevi

8 AĞUSTOS CUMA

12. 00 Çocuk Şenliği

Çocuk Atölyesi

Gençlik Atölyesi

17.00 Futbol Turnuvası

Final karşılaşması

Kupa Töreni

Zeynel Kaplan Spor Alanı

14.00 SÖYLEŞİ

“Göç Yolunda Görünmez Kadınlar”

Bahadın Kadıneli Derneği

Bahadın Koza Kadın Kooperatifi

Bahadın Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi

Hollanda Büyükelçisinin katılımıyla

Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

Göç temalı anıta plaket çakılması

Yer: Gümüşkavak Mahallesi

18.00 SÖYLEŞİ

Yusuf Ziya Bahadınlı’yı Anma

Sadık Güvenç

Arslan Bozdemir

Deniz Doğanay

Bahadınlı Şairler ve Yazarların Katılımıyla

20.00 KONSER

Mert Mehmet Akyol

Özüm Öztürk

Dedemin Bol Şalvarı

Davul-Zurna

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

12. 00 Çocuk Şenliği

Çocuk Atölyesi

Gençlik Atölyesi

14.00 PANEL

Güncel Siyasal Gelişmeler

Sevda Erdan Kılıç (CHP MV.)

İsmail Hakkı Tombul (Sol Parti MYK)

Kemal Irmak (Eğitimsen Genel B.)

İsmail Arı (BirGün Gazetesi)

Abdullah Kahraman (TAKSAV Yönetim Kurulu Ü.)

Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

17.00 GÜLTEN AKIN ŞİİR ÖDÜL TÖRENİ VE ŞİİR DİNLETİSİ

İbrahim Canpolat (Ödül sahibi)

Aydın Alp

Bircan Çelik

Muhsine Arda

Nurgül Gökmen

Necdet Yüksekbaş

Haydar Eroğlu

Balad Şiir Vakfı Katılımıyla

Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

19.00 ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜ

Toplanma Yeri: Arif Baş Müzesi

19.30 Açılış ve Protokol Konuşmaları

PSAKD Mamak Semah Topluluğu ve Birkan Sağlam

Şenlik Alanı

20.30 KONSER

Kültür Bakanlığı Korosu “Deyişler”

Ege Umut Güvenç

Zehra Aydın

Ali Eren Çınar

Davul zurna

10 AĞUSTOSPAZAR

12. Uçurtma Şenliği

Yer: Höyük

Doğa Yürüyüşü

Toplanma yeri: Atatürk Parkı

13.00 PANEL

Yaşlılık ve Aktif Yaşlanma

Prof. Dr. Pınar Soysal

Prof. Dr. Murat Korkmaz

Doç.Dr. Şemsinur Göçer

Yönlendirici: Dr. Elif Çevik

Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

Bahadın Yaşlanma Vakfı Katkılarıyla

15.00 PANEL:Bir Şehrin Öteki Hikâyesi

Yozgat’ta Irkçılık, Ayrımcılık ve Asimilasyon

Cemalettin Canlı

Hüseyin Polat

Tanya Güyük

İbrahim Yerden

Ali Keven

Ruhi Koç

Nevzat Onaran

Baki Ulusal

Mehmet Aydoğdu

Moderatör: Ali Fuat Kaplan

Toplumsal Araştırma Vakfı Katılımıyla

Yer: Yusuf Ziya Bahadınlı Kültürevi

20.00 KONSER

Hüseyin Ay

Hulusi Gökmeşe

Davul zurna