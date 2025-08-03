Bahadın Şenlikleri başlıyor

HABER MERKEZİ

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın'da 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın ardından başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri', sanatçı, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı, üretici dayanışmasına dönüşerek her geçen yıl daha da büyüyor.

Bu yıl 26’ıncısı gerçekleştirilen ve 4 Ağustos'ta başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği’nde birçok panel, söyleşi ve atölye de düzenlenecek. 9 Ağustos Cumartesi günü CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, SOL Parti MYK Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman ve BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın katıldığı panelde ülke gündemi ele alınacak.

Şenlik kapsamında Grup Abdal, Hüseyin Ay, Volkan Veli Yılmaz, Ali Eren Çınar, Zehra Özaydın, Ege Umut Güveç, Mert Akyol, Özüm Öztürk ve Mert Akyol konser verecek.

Öte yandan şenliğin ana teması "Eşitlik, özgürlük, adalet için dayanışma" olarak belirlendi.