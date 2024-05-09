Bahadır Grammeşin anılacak: Düşlerinin peşindeyiz!

ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin, bugün saat 19.00'da Kadıköy'de yol arkadaşları tarafından anılacak.

Haber Merkezi

Bundan tam 9 yıl önce İstanbul Kadıköy’de kadına yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen ÖDP ve Eğitim Sen Üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin öldürüldüğü yerde anılacak. SOL Parti üyeleri bugün saat 19.00’da SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya gelerek Grammeşin’in katledildiği sokağa yürüyüş gerçekleştirecek.

SOL Parti tarafından anma törenine yapılan çağrıda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bahadır’ı aramızdan alan karanlığa karşı 9. yılında yine onun düştüğü yerdeyiz. Unutmadık, affetmeyeceğiz. Düşlerinin peşindeyiz Baho!”

DAVADA NE OLMUŞTU?

Grammeşin’in öldürülmesine ilişkin dava, İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde iki kez görülmüştü. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Grammeşin’i katillerinden Erkan Çınar’a 25 yıl, diğer sanıklara da çeşitli cezalar verilmişti.

Ailesi, arkadaşları ve avukatları katillere verilen cezaları yeterli görmemişti. Avukatların verilen cezalara itirazı, üst mahkeme tarafından kabul edilmemişti. İkinci kez görülen davada 5 katil ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet almıştı.

BAHADIR’I FARKLI KILAN NEYDİ?

Yoldaşlarından Mutlu Arslan, ölümünün 9’uncu yıldönümünde Bahadır Grammeşin ile ilgili bir paylaşım yaptı. Grammeşin’nin kendine has kişiliğine ve sosyal becerilerine değinen Arslan, “Onun bunca sevilmesi, harcadığı o büyük emeğin yüzü suyu hürmetinedir” dedi.

Mutlu Arslan’ın paylaşımları şöyle:

“Bahadır hayatımızdan koparılalı tam 9 yıl oldu. Gelin size biraz ondan bahsedeyim...

2002 yılında Cebeci’ye geldiğinde bizim kuşağın kampüsteki artık son günleriydi. İlk zamanlarda Başak’ın kardeşi olarak tanısak da, kısa zamanda kendi adıyla ve mizacıyla yer edindi hayatımızda.

Bizim 90'lardan kalma kavgacı, somurtkan hatta biraz da kendini beğenmiş kalabalığımız içinde güler yüzü ve sempatikliğiyle seçiliyordu. Kendine has sosyal becerileri ve teklifsiz girişkenliğiyle herkes tarafından tanınan ve -bizim aksimize- herkes tarafından sevilen birisi oldu.

Bahadır daima bizlerin göremediği şeylerin farkına vararak, bizlerin önemsemediği şeylere ilgi göstererek yaşadı. Onu farklı kılan da buydu sanırım... Değişime, yenilenmeye, farklı mücadele biçimlerine, yeni yüzlerle birlikte siyaset yapmaya hiçbir zaman tereddütle yaklaşmadı.

Gençlik İnisiyatifi çalışmasını Geleceğimizi İstiyoruz’a ve Gençlik Muhalefeti’ne dönüştürenlerin parçası oldu. ÖDP için de Birleşik Haziran Hareketi için de aynı heyecanı duydu. TAKSAV'ın, BirGün'ün, Keçiören Dayanışma Evi'nin, Sevgi Göğçe Kültür Evi'nin gönüllü emekçisi oldu.

Haklarını arayan Tekel direnişçilerinin, Kazova işçilerinin, evinden edilen Sulukulelilerin, sığınma kamplarındaki Suriyeli çocukların ve tabii hepimizi heyecanlandıran Gezi Direnişinin yanındaydı. Hareketimizin içinde olduğu tüm mücadelelerde Bahadır’ın da mutlaka bir izi oldu.

Onun bunca sevilmesi, harcadığı o büyük emeğin yüzü suyu hürmetinedir.9 yıl önce ona saplanan bıçak sadece onun hayatını almadı. O bıçak, hepimizin içinde kapanması zor bir yara da açtı. Bütün bir gençliğimiz, geçmişimiz, anılarımız o bıçak yarasının izini ve sızısını taşıyor.

Hareketimizin belki de en kıymetli yanı, erken düşenlerin anılarına sahip çıkma gayretidir. Bahadır öldürüldüğünde cebinden çıkan cüzdanda kendisinden 13 yıl önce öldürülen kardeşimiz Sinan Kayış’ın resmi vardı. Bahadır hiç tanımadığı Sinan’ın fotoğrafıyla yaşadı ve öldürüldü.

Bahadır’ın ardından da onu tanıyan, tanımayan pek çok arkadaşımız onun mücadelesini ileri taşıyabilmek için mücadele etmeye devam ediyor. Bu yoldaşlık duygusu, bu sahiplenme bize güç ve umut vermeye devam ediyor.

Baho'ya ve Sinan'a sözümüz var! Unutmadık, asla unutmayacağız...”