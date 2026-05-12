Bahadır Grammeşin davasında kaçak sanığın cezasına indirime itiraz: “Sanık lehine verilen takdiri indirimleri kabul etmiyoruz”

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 yılında kadına yönelik şiddeti önlemek isterken katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin davasında dosyası ayrılan kaçak sanık Hasan Özcan’a “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yarama” suçlarından verilen 3 ayrı cezaya uygulanan iyi hal indirimleri İstinaf’a taşındı. Dosyanın avukatları, Sanık Hasan Özcan lehine verilen takdiri indirimlerin derhal geri çekilmesini istedi.

3 CEZAYA AYRI İNDİRİM

Öldürülen Bahadır Grammeşin ailesinin ve olayda yaralanan Halil Bağrıyanık ve Çağrı Konca’nın avukatları, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak sanık Özcan’ın lehine uygulanan takdiri indirimlere itiraz etti. Dosyanın avukatlarından Özlem Özkan tarafından sunulan dilekçede verilen cezalar ve uygulanan takdiri indirimlere dikkat çekildi. Dilekçede gerekçeli karara göre cezalar ve indirimler şöyle aktarıldı:

“Özcan’ın, Grammeşin'i kasten öldürdüğü sabit olduğundan eylemine uyan ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilmekle cezasından 5237 Sayılı TCK'nin 62/1. maddesi gereğince indirim yapılarak takdiren ve neticeten 25 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi.

Özcan’ın, saldırıda yaralanan Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' eylemiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından teşebbüsün derecesi, katılanda meydana gelen yaralamanın vasıf ve mahiyeti ile meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına bağlı olarak; cezasında indirim yapılarak sanığın takdiren 12 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi. Öte yandan cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilmekle cezasından 5237 sayılı TCK'nin 62/1. maddesi gereğince indirim yapılarak takdiren ve neticeten 10 sene hapis cezası verilmesine karar verildi.

Özcan’ın, olayda yaralanan Halil Bağrıyanık'a karşı eylemine uyan, ‘silahla hayati tehlikeye neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçunu işlediği sabit olduğundan 2 yıl hapis cezası, suçun silahla işlenmesi nedeniyle de 3 sene hapis cezası verildi. Cezanın, yaralanmanın hayati tehlikeye sebebiyet vermesi nedeniyle de ceza 1 katı oranında arttırılarak 6 sene hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilmekle cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak takdiren ve neticeten 5 sene hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ

Dilekçede, uygulanan indirimlerin herhangi bir yasal dayanağı olmadığı ifade edilerek “Her ne kadar İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın işlemiş olduğu suçlardan TCK 62. Madde kapsamında indirim yapmış ise de, bu indirimin herhangi bir yasal dayanağı yoktur. Yerel Mahkeme’nin 26.01.2018 tarihli duruşmasında hakkında yakalama emri bulunan ve savunması alınamayan sanık Hasan Özcan yönünden dosyanın tefrikine karar verilerek işbu mahkeme kaydı yapılmıştır. Sanık Hasan Özcan adaletten kaçmıştır. Sanık hakkında uzun süre yakalama emri düzenlenmesine rağmen kaçmaya devam etmiştir. Neredeyse 10 seneyi bulan bir süredir hukuk ve ceza yargılaması devam etmektedir. Bu duruma sebep olan sanığın ‘adaletten kaçma’ eylemidir. Sanık sadece gerekçeli kararda yazılı suçları işlememiş, suç işlemeye devam etmiş, kaçarak adaletin tecelli etmesine engel olmuştur” denildi.

TAKDİRİ İNDİRİM BOZULMALI

Avukatlar; takdiri indirimlerin istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak ‘davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini’, sanığın hiçbir takdiri indirim olmaksızın yerel mahkeme hükmü gereğince cezalandırılmasını, davanın İstinaf’ta yeniden görülmesini, mümkün değilse de ‘hükmün takdiri indirimler yönünden bozulmasını ve dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini talep etti.

SÜREKLİ İNKÂR HALİNDEYDİ

Dosyanın avukatlarından Özlem Özkan başvuruya ilişkin BirGün’e şu değerlendirmeyi yaptı: "Takdiri indirim sanık lehine yapılan bir uygulama. Bu indirimi, duruşmaya gelip iki elini önüne koyup kravat takan herkese uygular oldular. Cezasına indirim uygulanan Özcan mahkemeden yıllarca kaçtı. Adaletin tecelli etmesine bile engel oldu. Dilekçede özellikle buna da dikkat çektik. Dolayısıyla burada takdiri indirimi verecek bir davranışı dahi yok. İtirazımız da bundan kaynaklanıyor. Yıllar sonra, kaçtıktan sonra yakalanarak adalet karşısına çıkan bir sanığa takdiri indirimin uygulanması o yasanın ruhuna da aykırı. Sanık dava süresince pişmanlık dahi göstermedi. Zaten sürekli bir inkâr halinde ve yıllarca da kaçmış durumdaydı. Dolayısıyla burada takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Grammeşin, 9 Mayıs 2015’te Kadıköy’de kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hasan Özcan ise 17 Mart 2017’deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan’ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. Özcan, Arnavutluk’ta yakalanmış 2024’te Türkiye’ye iade edilerek tutuklanmıştı. Grammeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında saldırıda yaralanan Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya yönelik de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı. 2 Nisan 2026’da İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Özcan'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Ancak mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine "iyi hal indirimi" (TCK 62) uygulayarak cezayı 25 yıla düşürmüştü. Konca'ya karşı ise faile, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme, olayın yaralamada kaldığını ifade ederek cezada tekrar indirim yapmıştı ve cezayı 12 yıla düşürmüştü. Mahkeme yine bu suçta sanığın geleceği üzerindeki etkileri ile sanığın geçmişi lehine indirim yaparak cezayı 10 yıla düşürmüştü. Olayda yaralanan Halil Bağrıyanık'a karşı da Özcan'a, kasten yaralama suçundan ceza verilmişti. Bu cezada da indirim uygulanarak 5 seneye düşürülmüştü. Sanık Özcan’ın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle de tutuklunun haline karar verilmişti.