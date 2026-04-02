Bahadır Grammeşin davasında karar çıktı: Faile indirim uygulandı!

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 yılında kadına yönelik istismarı önlemek isterken katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin davasında sanık Hasan Özcan bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hasan Özcan'a 3 ayrı suçtan hapis cezası verildi.

Bahadır Grammeşin'i kasten öldürme suçundan Hasan Özcan'a müebbet hapis cezası verildi. Ancak "iyi hal indirimi" (TCK 62) uygulanarak cezası 25 yıla düşürüldü.

Faile ayrıca olayda yaralanan Çağrı Konca'ya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl, Halil Bağrıyanık'a karşı da kasten yaralama suçundan 5 sene hapis cezası verildi.

SOL PARTİ'DEN TEPKİ

Karara SOL Parti de tepki gösterdi. Kararın takipçisi olacağını bildiren SOL Parti, şunları kaydetti:

"Çeteler tarafından katledilen Bahadır Grammeşin'in firari sanığı Hasan Özcan'ın davasında sanık üç ayrı suçtan cezalandırıldı. Firari sanığa iyi hal indirimi uygulaması adalet sistemimizin çürümüşlüğünü bir kez daha gösterdi. Karara itiraz ile hukuki sürecin takipçisi olacağız."

Çeteler tarafından katledilen Bahadır Grammeşin'in firari sanığı Hasan Özcan'ın davasında sanık üç ayrı suçtan cezalandırıldı.



Firari sanığa iyi hal indirimi uygulaması adalet sistemimizin çürümüşlüğünü bir kez daha gösterdi.



Karara itiraz ile hukuki sürecin takipçisi olacağız https://t.co/VYoHxnG8Xp — SOL Hukuk (@SOLHukuk) April 2, 2026

NE OLMUŞTU?

9 Mayıs 2015’te Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışan Bahadır Grammeşin, kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Grammeşin’in katledilmesiyle ilgili davada, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın sanıklarından Hasan Özcan ise 17 Mart 2017’deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan’ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış ve hakkında karar verilmemişti.

Grammeşin davasının firari sanığı Hasan Özcan, Sinan Ateş cinayetinde adı geçince Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özcan 2024 yılında Türkiye’ye iade edilerek tutuklanmıştı.

Grammeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya yönelik de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı.