Bahadır Grammeşin davasında karar günü

Haber Merkezi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 9 Mayıs 2015 kadına yönelik istismarı önlemek isterken katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi devrimci öğretmen Bahadır Grammeşin davasında sanık Hasan Özcan hakkındaki karar duruşması yarın görülecek.

Sokak çeteleri tarafından katledilen Grammeşin’in öldürülüşünün üzerinden 11 sene geçmesine rağmen adalet hâlâ sağlanamadı. Dosya karar aşamasındayken firar eden Özcan’ın Arnavutluk’ta Türkiye’ye iade edilmesinin ardından açılan davada karar bekleniyor. Yarın saat 13.30’da İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına Sanık Özcan için kasten öldürme suçundan en ağır cezayı alması bekleniyor.

Avukat Begül Kılıççöte Bektaş duruşmadan karar beklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“10 yıldır devam eden süreçte hukuk mücadelemizi, adalet arama isteğimizi hiç eksiltmedik. Nitekim gelinen aşamada sorumluluğu bulunan herkesin ceza alacağı neticesinde bir hukuk mücadelesi sergiliyoruz. Önceki duruşma öncesinde mütalaa verilmemişti. Biz sanık avukatının savunmasını yapmasını ve karar verilmesini bekliyorduk. Ancak sanık avukatı yazılı beyanda bulunmak için ek süre istedi. Bu sebeple karar verilemedi. Hasan Özcan için kasten öldürmeden ceza verilmesi istendi. Temennimiz mahkemenin de bu yönde karar vermesidir. Yargılamalar ne kadar uzun sürerse sürsün Grammeşin’in ölümü ile arkadaşlarının hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet veren olayla ilgili sorumluluğu bulunan herkesin ceza alması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

***

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANIYOR

Dosya karar aşamasındayken firar eden sanık Özcan 2024’te, Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Garmmeşin’e yönelik “kasten öldürme” suçundan yargılanan Özcan hakkında Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya yönelik de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı.