Bahadır Grammeşin ile arkadaşlarına saldıran Hakan Özcan hakim karşısına çıkacak

HABER MERKEZİ

İstanbul Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi önlemek isteyen Eğitim Sen üyesi, ÖDP’li öğretmen Bahadır Grammeşin’in, sokak çeteleri tarafından katledilmesinin üzerinden 10 yıl geçti.

Dosya karar aşamasındayken firar eden sanık Hasan Özcan Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye’ye iade edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahadır Grammeşin’e yönelik kasten öldürme suçundan dolayı devam eden yargılamada mahkeme Hasan Özcan'ın tutukluluk halinin devamına ve Grammeşin’in arkadaşı Çağrı Konca’ya yönelik gerçekleştirdiği eylemden dolayı öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında yeni suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANIYOR

Mahkeme tarafından yapılan suç duyurusu neticesinde sanık Hasan Özcan’ın Çağrı Konca’ya yönelik eylemi nedeniyle öldürmeye teşebbüs iddiasıyla yeni bir dava açılmıştı.

Açılan yeni davanın İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın saat 11.45’ te görülecek duruşmasında Hakan Özcan hakim karşısına çıkacak.

‘DAVADA KARAR ÇIKABİLİR’

Avukat İbrahim Burak Eskici ise yaptığı açıklamada duruşmada karar çıkabileceğini belirterek şunları söyledi:

“17 Aralıkta 28’inci duruşması görülecek davada karar çıkabilir. Her duruşmayı büyük bir titizlikle takip ettik ve 10 yıldır devam eden süreçte hukuk mücadelemizi, adalet arama isteğimizi hiç eksiltmedik. Nitekim gelinen aşamada sorumluluğu bulunan herkesin yargılanacağı ve ceza alacağı neticesinde de topluma ve özellikle şiddet eğilimli kişilere yönelik emsal teşkil edecek yargı kararları çıkarmak için önemli bir hukuk mücadelesi sergiliyoruz. Hukuka güvenin azaldığı bu dönemde dosyada görev yapan avukatlar olarak motivasyonumuzu kaybetmeden Bahadır için verdiğimiz adalet sözümüzü tutuyoruz. Yargılamalar ne kadar uzun sürerse sürsün Bahadır Grammeşin’in ölümü ile arkadaşlarının hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet veren olay kapsamında sorumluluğu bulunan herkes hak ettiği cezayı alana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz."