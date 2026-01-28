Bahadır Grammeşin'in adı Edirne'de kurulan kitaplıkta yaşayacak

HABER MERKEZİ



Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Edirne Temsilciliği, bünyesinde oluşturulan Bahadır Grammeşin Kitaplığı’nın açılışının yarın saat 15.00’te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 tarihinde, arkadaşlarıyla birlikte bir kadına yönelik tacizi engellemeye çalışırken çetelerin saldırısı sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden özel eğitim öğretmeni Bahadır Grammeşin’in anısı, Edirne’de adına kurulan kitaplıkla yaşatılacak.

Açılışa ilişkin yapılan duyuruda, ifadelere yer verildi: “Bahadır, ‘ataması yapılmayan’ bir öğretmendi. Çocuklarla kurduğu güçlü bağ, onun ülkenin umutlu geleceğine olan inancının ve inadının bir parçasıydı. O da Özel Eğitim Öğretmenliği sertifikası alarak özel çocuklarla çalışmaya başladı. Çünkü Bahadır, çocukları çok seven bir öğretmendi. Bahadır, idealist bir öğretmen ve inatçı bir devrimciydi. Henüz 31 yaşında aramızdan alındığında, geride onurlu bir yaşam ve unutulmayacak dostluklar bıraktı. Onu unutmayacağız…”