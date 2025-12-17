Bahadır Grammeşin’in davası ertelendi

İstanbul Kadıköy’de 10 yıl önce kadınlara yönelik tacizi önlemek isteyen Eğitim Sen üyesi, ÖDP’li öğretmen Bahadır Grammeşin’ne saldıran Hasan Özcan bugün hâkim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, mütalaa vermesi için dosya savcılığa verilerek ertelendi.

Bir sonraki duruşma 10 Şubat 2026'da saat 10.50’de görülecek.

NE OLMUŞTU?

9 Mayıs 2015’te Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemeye çalışan Bahadır Grammeşin, kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Grammeşin’in katledilmesiyle ilgili davada, sanıklar Erkan Çınar, Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın sanıklarından Hasan Özcan ise 17 Mart 2017’deki karar duruşmasında verilen arada firar etmişti. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Özcan’ın firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış ve hakkında karar verilmemişti.

Grammeşin davasının firari sanığı Hasan Özcan, Arnavutluk’ta yakalandı. Özcan 2024 yılında Türkiye’ye iade edilerek tutuklandı.