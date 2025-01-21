Bahadır Özgür anlattı: İtfaiyenin elinden denetim yetkisi nasıl alındı?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında en az 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Bolu'daki facia, denetimsizlik ve ihmalleri bir kez daha açığa çıkardı.

Facia başladıktan 12 saat sonra kameraların karşısına ilk kez geçen bakanlar, yangının sebebiyle ilgili soruşturmayı işaret ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, denetim konusundaki sorumluluğu itfaiyenin üzerine yıktı. Ersoy şunları söyledi:

"Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri sırasında yangın yeterlilik ve işyeri açma ruhsatları talep edildi. Yangın yeterlilik ruhsatı mevcut. Bu yetki de İtfaiye'de bulunuyor. Düzenli denetimlerin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından bir kusur bulunmamış."

Ersoy'a sert yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise otelle ilgili denetimlerin bakanlığa ait olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan bu olayın bizzati sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemize suçlama cürretine girmiştir. Burası Bolu belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır. Zaten 2021 ve 2024'te yangınla ilgili biz denetim yaptık diyor. Bunu itiraf ediyor."

Gazeteci Bahadır Özgür, Gazete Duvar'da yayımlanan yazısında İtfaiye'nin denetim yetkisinin nasıl elinden alındığını yazdı.

YÖNETMELİKTE BİR CÜMLELİK DEĞİŞİKLİK

Özgür'ün yazısına göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2007 yılında yayınlandı. 5 Nisan 2012'de Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yönetmelikte değişiklik yapıldı ve itfaiye birimlerine verilen yetki geri alındı. Özgür, söz konusu değişikliği şöyle anlattı:

"Yani yine bir ‘torba’ oluşturmuş, içine istedikleri düzenlemeyi doldurmuşlardı. Ve o dönem uzmanları dışında pek kimsenin dikkatini çekmeyen sinsi bir madde de eklemişlerdi. İşte o madde ileride oluşacak yangın felaketlerinin de yolunu açıyordu. Çünkü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te de tek bir cümle değiştiriliyordu. Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasından şöyle deniliyordu: 'Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır.' Bu maddeyi şöyle değiştirdiler: 'Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır.' Yani “itfaiye birimlerinin görüşü” alınır kısmı yok edildi. Çünkü inşaat ekonomisine dayalı iktidar o yıllarda her değişikliği inşaatçıların, TOKİ taşeronlarının istediği şekilde yapıyordu. Müteahhit lobisi yangın konusundaki tedbirleri bile kendilerine engel görüyordu."

"TULUMBACILIĞA DÖNÜŞ"

İTÜ Makine Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ın değişikliğin ardından Yangın ve Güvenlik dergisinin 170. Sayısında yazdığı yazıya da atıfta bulunan Özgür, Kılıç'ın şu ifadesini hatırlattı: "Böyle bir kuruma artık itfaiye demek de doğru olmayacak. Belki Tulumbacılığa dönüş demek daha doğru olur."