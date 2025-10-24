Bahadır Özgür: Casuslukla suçlanan şirkete Teknofest'te madalya verilmiş!

Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'a yönelik 'casusluk' iddiasının dayanağı olan 'İstanbul Senin' uygulamasını yapan şirket Kobil Tekniloji AŞ'ye 2025 Toknofest'te madalya verildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Bahadır Özgür, Kobil Tekniloji AŞ'ye Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından, 'veri güvenliği alanındaki basarısı' nedeniyle bronz madalya verildiğine dair geçmiş sosyal medya gönderilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Madalya, 2025 yılında düzenlenen Teknofest'te verildi.

Özgür, paylaşımında "Şirketin yöneticileri ve yazılımcıları gözaltında. Şirkete 20 Eylül'de düzenlenen Teknofest kapsamındaki Türkpatent ISIF '25 fuarı kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakani tarafından, 'veri güvenliği alanındaki basarısı' nedeniyle bronz madalya verildi" ifadelerini kullandı.