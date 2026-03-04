Bahadır Özgür yazdı: İliç faciasının yaşandığı madeni Cengiz alıyor!

Erzincan İliç’te 13 Şubat 2024'te meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı altın madenini Cengiz Holding satın alıyor.

halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür'ün haberine göre, madenin yüzde 80 hissesine sahip Kanadalı SSR Mining payını Cengiz Holding’e 1.5 milyar dolara satacak. Kalan yüzde 20 hisse ise Çalık Holding’in madencilik şirketine ait.

SSR Mining’in borsaya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Çöpler madeninin Cengiz Holding tarafından satın alındığı resmen duyuruldu. SSR Madencilik İcra Kurulu Başkanı Rod Antal açıklamada şöyle dedi:

"Son iki yılda, operasyonların güvenli ve sorumlu bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlamak için Çöpler madenini ilerletmek için özenle çalıştık. Ayrıca, operasyonların yeniden başlatılması için gerekli onayların alınmasına yönelik her gereksinimi karşılamak amacıyla eş zamanlı olarak Türkiye hükümet yetkilileriyle yakın işbirliği içinde çalıştık. Bu kapsamlı çabaların bir parçası olarak, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak için Çöpler'de ileriye dönük en uygun yolun stratejik bir incelemesini sürdürdük. Bugün Cengiz Holding ile anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

İLİÇ’TE NE OLMUŞTU?

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024 tarihinde liç yığını çökmesi sonucu dokuz işçi öldü. İki işçi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri şöyle: Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara. Yaralananların işçiler ise İsa Taşdelen ve İshak Demir.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazelerine ulaşma süreci aylarca sürmüştü. İlk cesede 5 Nisan 2024’te ulaşılabildi. Son işçinin cansız bedenine ise faciadan 116 gün sonra, 8 Haziran 2024 tarihinde ulaşılmıştı.

Yaşanan facia büyük bir çevre yıkımına da sebep olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın madende 10 milyon tın kapasite artırımı yapması tartışmalara sebep olmuştu.