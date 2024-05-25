Bahane kamu zararı: Okul kapanacak

Eskişehir’de bir öğrencinin eksik olduğu bahanesiyle bir okulu kapatma kararı alındı. En yakın ilçenin 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen veliler karara tepkili.

Haber Merkezi

Eskişehir’in Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi’ndeki Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu’nun ‘kamu zararı’ oluşturduğu gerekçesiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda kapatılacağı ortaya çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüğüne iletilen yazıda, okul için dönem başında kapatılma kararı alındığı ancak sürenin yıl sonuna uzatıldığı belirtildi.

Aileler, Osmaniye Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu’nun kapatılmaması için mücadele verirken, ilgili kurumlara gerçekleştirdikleri ziyaretlerde “kamu zararı” oluşturduğu gerekçesiyle okulun kapatılacağının kendilerine iletildiğini aktardı. Okuldaki öğrenci sayısının az gösterildiğini söyleyen aileler, “Burada civar köylerden gelen öğrenciler var, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları var. Ama nasıl oluyorsa okuldaki öğrenci sayısını az gösterip, kamu zararı oluşturuyor diye okulumuzu kapatmak istiyorlar. Biz okulumuz kapansın istemiyoruz” dedi.

‘BİR ÖĞRENCİ EKSİK DİYE OKULUMUZU KAPATIYORLAR’

Öğrenci velilileri adına konuşan Bernur Geçer, “Okulumuz kapanmasın diye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Kaymakamlığa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittik. Amacımız sadece çocuklarımızın eğitim hakkını sağlamak. Asıl sorunumuz sayımızın yetersiz olduğu kanısı. Sayımız düşmüş deniliyor. Öğrenci sayımızın 30 olması lazımmış ama sistemde 29 olarak görünüyormuş. Bir öğrenci eksik diye okulumuz için kapatma kararı aldırıyorlar. Ama şu an okulda aktif eğitim gören öğrenci sayısı bahsedilenden çok daha fazla” dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da okula geldiğini ifade eden Geçer, “Okulumuza civar köylerden Karahöyük, Bahçecik, Karakamış ve köyümüz Osmaniye’den çocuklar geliyor. Bizim kayıt sayımız taban sayıdan çok yüksek. Bu nasıl bir durum biz bir türlü çözemedik. İlçe milli eğitim müdürlüğü ile sürekli irtibat halindeyiz. Ama bize hiçbir şekilde ne destek ne de yardımda bulunmuyorlar. Çalmadığımız kapı kalmadı ama sesimizi duyuramadık. Okul müdürümüz okulun kapanacağı yönündeki bilgiyi kesinlikle bizimle paylaşmadı. Çaresiz bir durumdayız” diye konuştu.

‘BU NEYİN KAMU ZARARI​’

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okulun “kamu zararı” oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağı yönünde bilgilendirildiklerini söyleyen Geçer, “Bize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okulumuzun burada oluşu kamu zararı yarattığı belirtildi. Bu neyin kamu zararı? Bizim buradan gitmemiz kamu zararı değil mi? Biz burada tarım ve hayvancılıkla geçinen insanlarız. Bizim buradan gitmemiz gerekiyorsa, hayvanlarımızın satılması, işlerimizin yarıya düşmesi demek. Biz burada pancar, ayçiçeği, mısır bunları eken insanlarız. Yani bize bunları ekmeyin diyorlar. Biz hem çocuklarımızın düzenini hem de kendi düzenimizi bozmak istemiyoruz. Bizim çocuklarımız burada gayet güzel eğitim almakta. Çok iyi öğretmenlerimiz bulunmakta. Bundan hem çocuklarımız hem biz memnunuz. Biz neden gidip merkezde sorun yaşayalım. Ayrıca ekonomik olarak da bu bizi çok zorlayacak bir durum. Bizim burada zaten kurulu bir düzenimiz, evimiz var. Okulumuz kapatılmasın” dedi.

‘KAPANIRSA ÇOCUKLARIMI OKUTAMAYACAĞIM’

Köyde mevsimlik işçi olarak bulunan İsmail Tuna ise, “Ben Şanlıurfa’dan geldim, tarım işçisiyim. 3 tane çocuğum burada okuyor. Benim başka yere gitme durumum yok. Okul kapanırsa ben çocuklarımı okutamayacağım. En yakın ilçe 20, merkez 40 kilometre. Tarım işçisi olduğum için ben merkeze gidemem. Benim gibi ailelerin en az 30-40 çocuğu var. Buradaki sayı zaten şu anda 100’e yaklaşmış. Bizim çocuklarımızla 140’ları bulacak. Biz bu okulun kapatılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Mahalle Muhtarı Ali Öztürk de okullarının kapatılmamasını istediklerini belirterek, “Kamu zararı deniliyor. Sayıyı az gösteriyorlar. Biz okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Okulun kapanması demek buradaki emeklinin, işçinin şehre gitmesi, üretimin istihdamın azalması demek. Herkes düzen değiştirmek zorunda kalacak” dedi.

‘EĞİTİM EN TEMEL, VAZGEÇİLEMEZ HAKTIR’

Öğrenci velilerini dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bu insanların hepsi Alpu için, Eskişehir için, Türkiye için üretiyor, tarım yapıyor, hayvancılık yapıyor. Evlatlarını burada okutuyorlar, ülkeye faydalı olsun diye. Eğitim en temel, vazgeçilemez haktır. Burada bu okulun kapanması demek, bu insanların çocuklarını 15 kilometre uzağa göndermesi ya da bu insanların buradan taşınması demek. Biz madem kentten köye dönüşü, köyde üretimin artmasını istiyoruz o zaman burada okulun kalması ve evlatlarımızın burada okuması gerekiyor. Bunun için de sorumluluğu olan herkesi göreve davet ediyoruz. Bir an önce bu okulun kapatılması macerasından vazgeçilsin. Bu aileler, öğrenciler artık rahat bir nefes alsınlar.”