Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi

Boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından İstanbul Şişli'de sokak ortasında katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu cinayetinin ilk duruşması görüldü. Mahkeme eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ardından duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşma saat 11.00 civarında başladı. Duruşmaya taraf ve sanık avukatları katıldı. Sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Rüstem Elibol, "Çok pişmanım arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldi olay plansızdı ve herşey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Eşimle çok severek evlendik. Ailesi evliliklerine sıcak bakmıyordu. Ailesi beni ona karşı doldurdu" dedi.

ELİBOL, İSTANBUL'A GELME NEDENİNİN 'EV BAKMAK' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay gününü anlatan Elibol, "İstanbul'a akşamüstü geldik. Amacımız ev bakmaktı. Olay böyle gelişti. Arkadaşlarımım bir suçu yoktur. İstanbul'a eşimle barışmak için gelmiştim yeniden evlenmek istiyordum. O gün kendisiyle görüştüm bana 'Sen adam mısın' deyince çok sinirlendim. Olaydan önceki 3 gün boyunca İstanbul'da gezdik. Çok pişmanım. İstanbul'a geldiğimde yanımda 2 arkadaşım vardı. Onlarla birlikte geldik. İstanbul'da 2 ya da 3 gün kaldık. Sonra Çanakkale'ye geri gittik. Samet'i alıp tekrar İstanbul'a geldik. Bu süreçte kiralık evlere sadece göz gezdirdik. Bir emlakçıyla görüşüp ev gezmedik. Bahar ile karşılaştık kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim 'Araca bin' dedim gelmedi. Bana 'Adam mısın sen' dedi ben de kendimi kaybettim. Silahı 3, 4 ay önce satın aldım" diye konuştu.

Elibol, 'O zaman niye silahla geldin' sorusuna, "Öldürme niyetim yoktu barışmak için geldim.Kaçırma planım vardı. Bir bağ evine götürmek istedim. Arkadaşlarım yanımdaki silahı görmedi planımdan haberi yoktu. Boşandıktan sonra Bahar ile iletişime geçmedim hiç." dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Neden emniyette ifade vermedin" sorusuna ise Elibol, "Emniyette olayın şokuyla kafam karıştı bu nedenle susma hakkımı kullandım" cevabını verdi.

"İSTANBUL'A GELMEZDİK"

Tutuklu sanık Aziz Başkan, "Benim daha önce verdiğim ifadem doğrudur. Rüstem bize 'Sizi İstanbul'a götüreyim' dedi ben de 'Tamam' dedim. Bizim olayla ilgili bir bilgimiz yok. Biraz dolaştık İstanbul'da arabayla. Olay anında ben arabanın içinde arkada koltuktaydım. Rüstem dışarı çıktı. Maktulle görüşmek istedi. Ben vurulduğu anı görmedim. Ayrıca Bahar'ı arabaya bindirmek için de dışarı çıkmadım. Benim İstanbul'a geliş amacım gezmek ve Rüstem'e ev bakmaktı. Bahar'ın Rüstem'e hakaret ettiğini duydum. Bizim aklımızın ucundan bile geçmezdi. Öyle birşey olacağını bilsek biz asla gelmezdik İstanbul'a" dedi.

"O SIRADA ARAÇTAYDIM"

Tutuklu sanık Semih Yatar ise "Biz İstanbul'a geldik bir otel bulduk ve oraya yerleştik. Yemek yedik otele geri geldik ertesi sabah dışarı çıktık. Ardından biraz daha İstanbul'da gezdik ve bir kişiyi daha almak için Çanakkale'ye geri dönüp onu aldık ardından geri İstanbul'a döndük. Olay günü Rüstem, Bahar ile karşılaştı arabadan çıktı ve kadını sıkıştırmaya başladı. Ben o sırada araçtaydım. Bir anda silah sesi duydum ve o panikle kaçtım. Ben böyle birşey yaşanacağını bilseydim asla o ortama gitmezdim. Benim hiçbirşeyden haberim yok" dedi.

Tutuklu sanık Samet Salman, "Rüstem beni aradı dedi ki 'Ev bakmaya geleceğim gelebilir misin' dedi. Ben de 'Tamam gelirim' dedim. İstanbul'a geldik ama sadece geziyorduk. Ben de 'Biz ev bakmaya gelmedik mi niye geziyoruz' dedim. O da bana 'Kız arkadaşımla aram bozuk o yüzden geldim' dedi. Rüstem beni aradı ve 'Ev bakmaya geleceğim gelebilir misin' dedi. Ben de 'Tamam gelirim' dedim. İstanbul'a geldik ama sadece geziyorduk. Ben de biz ev bakmaya gelmedik mi niye geziyoruz' dedim. O da bana kız arkadaşımla aram bozuk o yüzden geldim' dedi. Olay günü Rüstem bir anda araçtan indi ve dışarıda bir kadının yanına gitti ve kadını çekiştirmeye başladı. Ben Rüstem'in belinde silah gördüm o an panikle 'Abi polis geliyor' dedim amacım onu korkutmaktı ama Rüstem kadını vurdu. Rüstem'in Bahar'ı kaçıracağını asla bilmiyordum. Bana böyle birşey demedi" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme eksik hususların giderilmesi amacıyla 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamı kararını vererek duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

"ABLAM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Duruşma öncesinde kadınlar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Evrensel'in aktardığına göre, Bahar Aksu'nun kız kardeşi Beril Aksu duruşma öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ne ablam ne de öldürülen diğer kadınlar öldürülmeyi hak etmiyordu. Hiçbir sebep erkeklerin kadınları öldürmesinin gerekçesi olamaz. Kanımın son damlasına kadar ablam için mücadele edeceğim. Onun hakkını sonuna kadar savunacağım."

Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bugün Çağlayan Adliyesi’nde Bahar Aksu için adalet demeye geldik. Bahar direnmeseydi, belki şüpheli olacaktı. Bu dosya kapatılacaktı. Böyle birçok örnek var. Olay yerindeki tüm deliller korunmadığı, kadınlar korunmadığı sürece, failleri cezalandırılmadığı sürece bu böyle sürecek. Ama biz adalet istemeye devam edeceğiz. 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi için mücadele edeceğiz. Kolluk kuvvetlerine ve yargıya sesleniyoruz: Anayasal hakkını kullanan öğrenciler tutuklanırken, neden şiddet uygulayan erkeklere bu yaptırımlar uygulanmıyor? Çocuk istismarı dosyalarında ‘rızası vardı’ denilerek dosyalar kapatılıyor. Türkiye toplumu bunu kabul ediyorsa, biz kadınlar asla kabul etmeyeceğiz. Eşit ve özgür yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Açıklamanın ardından kadınlar, duruşmayı izlemek üzere mahkeme salonuna geçti.

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, boşandığı erkek Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından 4 kişi, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.