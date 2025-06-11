Bahar Aksu cinayeti davası öncesi adliye önünde gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı

Bahar Aksu cinayeti davası öncesi Kadın Dayanışma Komiteleri’nin basın açıklamasında taşıdıkları döviz gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alınan iki kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kadın Dayanışma Komiteleri, boşandığı Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından İstanbul Şişli'de kaçırılmaya çalışılan, arabaya binmemek için direndiği sırada tabancayla vurularak katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

Basın açıklaması sırasında “Suçlusun İçişleri Bakanı” ifadelerinin yer aldığı dövizi taşımaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan iki Türkiye Komünist Partisi üyesi iki kişi, ifadeleri alınmak üzere Kağıthane Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından Çağlayan’daki adliyede savcılığın adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkan iki kişi, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.