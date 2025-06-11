Bahar Aksu'nun katilleri ilk kez hakim karşısında

Boşandığı erkek Rüstem Elibol dahil 3 kişi tarafından İstanbul Şişli'de sokak ortasında katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun ilk duruşması görülmeye başlandı.

Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşma saat 11.30 civarında başladı.

Aksu'yu katleden boşandığı erkek Rüstem Elibol, SEGBİS'le duruşmaya katıldı.

"ABLAM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Duruşma öncesinde kadınlar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Evrensel'in aktardığına göre, Bahar Aksu'nun kız kardeşi Beril Aksu duruşma öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ne ablam ne de öldürülen diğer kadınlar öldürülmeyi hak etmiyordu. Hiçbir sebep erkeklerin kadınları öldürmesinin gerekçesi olamaz. Kanımın son damlasına kadar ablam için mücadele edeceğim. Onun hakkını sonuna kadar savunacağım."

Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bugün Çağlayan Adliyesi’nde Bahar Aksu için adalet demeye geldik. Bahar direnmeseydi, belki şüpheli olacaktı. Bu dosya kapatılacaktı. Böyle birçok örnek var. Olay yerindeki tüm deliller korunmadığı, kadınlar korunmadığı sürece, failleri cezalandırılmadığı sürece bu böyle sürecek. Ama biz adalet istemeye devam edeceğiz. 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi için mücadele edeceğiz. Kolluk kuvvetlerine ve yargıya sesleniyoruz: Anayasal hakkını kullanan öğrenciler tutuklanırken, neden şiddet uygulayan erkeklere bu yaptırımlar uygulanmıyor? Çocuk istismarı dosyalarında ‘rızası vardı’ denilerek dosyalar kapatılıyor. Türkiye toplumu bunu kabul ediyorsa, biz kadınlar asla kabul etmeyeceğiz. Eşit ve özgür yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Açıklamanın ardından kadınlar, duruşmayı izlemek üzere mahkeme salonuna geçti.

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, boşandığı erkek Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından 4 kişi, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.