Bahar Aksu'yu katleden erkeğin davasında yeniden mütalaa hazırlanacak

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'yu katleden boşandığı erkek Rüstem Elibol ve suç ortaklarının yargılandığı davada mahkeme, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Cinayete ilişkin 4 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Öldürülen Bahar Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca aralarında oyuncu Nur Sürer ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da bulunduğu pek çok kişi de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için tarafına gönderilmesini talep etti. Sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Sanık Elibol ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.

DOSYA YENİDEN MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dosyanın yeniden mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, 5 Mayıs 2025'de Bahar Aksu, boşandığı erkek Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından 4 kişi, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 3 şüpheli Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.