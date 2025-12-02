Bahar bu akşam yok mu? Bahar dizisi neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 2 ARALIK 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Sevilen dizi Bahar ile ilgili “Bahar bu akşam yok mu?” ve “Bahar yeni bölüm ne zaman?” soruları, 2 Aralık 2025 boyunca en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Son bölümlerde yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlemişken, Show TV yayın akışında yapılan değişiklik merak uyandırdı. İşte 2 Aralık 2025 tarihli yayın akışı, Bahar’ın neden ekranda olmadığına dair detaylar ve yeni bölüm tarihi…

BAHAR BU AKŞAM YOK MU?

Show TV’nin 2 Aralık 2025 tarihli yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte, Bahar dizisi bu akşam ekranda yer almıyor. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm yerine, kanal sürpriz bir karar alarak prime time kuşağında yeni yapım Rüya Gibi dizisine yer verdi.

BAHAR DİZİSİ NEDEN YOK?

Dizinin yayın gününde yapılan bu değişikliğin nedeni, Show TV’nin yayın akışını yeniden düzenlemesi olarak açıklandı. Kanal, sezon ortasında gerçekleşen bu değişiklikle yeni içeriklerini izleyiciyle buluşturmayı planlıyor. Bu durum kısa süreli bir yayın akışı güncellemesi olup Bahar’ın yayından kaldırılması gibi bir durumu içermiyor.

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin yeni bölümü, 7 Aralık Pazar günü izleyicilerle buluşacak. Dizinin temposunun yükseldiği, karakterlerin hikâyesinin derinleştiği bu dönemde izleyiciler yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor.

2 ARALIK 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Yayın 06.00 Yeni Gelin 08.15 Bu Sabah 10.00 Bahar 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Rüya Gibi 22.30 Rüya Gibi

Bahar bu akşam neden yok?

Show TV yayın akışındaki değişiklik nedeniyle dizi bu akşam ekrana gelmiyor.

Bahar’ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yeni bölüm 7 Aralık Pazar günü ekrana gelecek.

Bahar dizisinin yayından kaldırıldığı doğru mu?

Hayır. Dizinin yayından kaldırılması söz konusu değildir; sadece yayın gününde değişiklik yapılmıştır.

Yerine hangi program yayınlanıyor?

Bahar’ın yerine bu akşam Rüya Gibi dizisi yayınlanıyor.

Bahar dizisinin günü değişti mi?

Evet. Yeni bölüm artık pazar günleri yayınlanacak.