"Bahar Buluşmaları" Diyarbakır’da gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 20 kurum ve sanatçının ortak düzenlediği "Bahar Buluşması" sergisi açıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile 20 kurum ve sanatçının işbirliğiyle "Bahar Buluşması" sergisinin açılışı Merkezkaç Sanat Kolektifi mekanında yapıldı.

Açılış ve foruma Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zerin Türk ve Özgür Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zeynep Yaş ile sanat kolektiflerinin temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin pek çok şehrinden 20 sanat inisiyatifi ile açılan sergide, sanatçıların kendi seçtiği sanat eserleri, kendi üretimlerinden görselleri, heykelleri, çeşitli video ve ses enstalasyonları yer alıyor.

Sergi, bağımsız sanat inisiyatifleri arasındaki bağı güçlendirmeyi, dayanışma ilişkilerini büyütmeyi ve özellikle Diyarbakır’ın kültürel zenginlikleri ile temas etmeyi amaçlıyor.

Sergi 10 Nisan’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Serginin küratörü Ezgi Bakçay etkinlik konusunda şunları söyledi:

"Bahar Buluşmaları öznesi, karar alma süreçleri ve yöntemi açısından farklıydı. Amaçladığımız gibi bu alışıldık formatta bir sergiden daha çok bir buluşma oldu. Küratörün seçkisi ya da sanatçı temsili değildi söz konusu olan. Kolektif öznelliklerin ortaklaşa kararlarının bir sonucu oldu sergi. Davetli her inisiyatif kendi çalışmalarını, hayata ve sanata yaklaşımlarını kendi belirlediği yöntemlerle temsil etti. Kimisi arşivine döndü, kimisi sanat eserlerine başvurdu. Posterler, resimler, videolar, fotoğraflar, yerleştirmeler, performanslarla sergiyi hep beraber kurduk. Mekana yan yana ve hep beraber yerleştik., Eylem Ejder’in performansı ve Hayal Band’ın konseriyle mekana iyice nüfus ettik.

Açılıştan önce yapılan ve serginin parçası olan forum da bence çok önemliydi. Çünkü sadece sergi açılışları düşünce paylaşmak için gerekli zamanı sağlamıyor. Oysa bizim fikir üretmek ve tartışmak için daha çok zaman ve mekan açmaya ihtiyacımız var. Sorunlarımız ortak, çözüm ise ortaklaşmaktan geçiyor. Forumda kültür politikaları üretmeye yönelik ihtiyacın altının çizilmesi, yerel yönetimler ve kültür sanat alanı ilişkisinin bizzat alanın özneleri arasında tartışılması buluşmanın en değerli çıktısı oldu. Kültür politikalarının kendine güvenen ve kültürüyle gurur duyan yurttaşların yaratıcı birliğini hedeflemesi gerektiği fikrinde buluştuk."

Forum ve Sergi katılımcıları listesi şöyle:



*Bağımsızlar.org

*Bayetav

*D5 Sanat Ortamı

*Exit Kolektif

*Gri Alan

*Hangart

*Hayal Band

*Karşı Sanat​

*Kültürhane

*Merkezkaç Sanat Kolektifi

*Meyman

*Mordem Sanat

*Nar Sanat

*No 238

*Redfotograf

*Sarı Denizaltı

*Sonra Sanat Kolektifi

*Wêjegeh Amed

*Yermekan

*Yıkıntılar Arasında