Bahar Candan'ın da yargılandığı "dolandırıcılık" davası: 2 tutuklu sanığa tahliye

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı "dolandırıcılık" davasında, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuklu sanık, bir kısım tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, bir kısım sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Talepleri sorulan tutuklu sanıklar, dava dosyasında yer alan iddialarla ilgili suçlarının bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı İsrafil Sağlam ile Umut Gül'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu 2 sanığın ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.