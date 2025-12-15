Bahar Dizisi İçin Şok Karar! Dizi Final Yapıyor!

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Bahar dizisi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı diziyle ilgili alınan final kararı, izleyiciler arasında büyük üzüntü yarattı. Karar resmen duyurulduç

BAHAR DİZİSİ FİNAL YAPIYOR: TARİH NETLEŞTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bahar dizisi, 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak olan 64. bölümüyle final yapacak. Kore yapımı Doctor Cha dizisinden uyarlanan yapım, üç sezonluk ekran yolculuğunu bu bölümle noktalayacak.

BAHAR DİZİSİNİN REYTİNG SERÜVENİ

13 Şubat 2024 tarihinde yayın hayatına başlayan Bahar, ilk sezonunda dikkat çekici bir başarı elde etti. Ancak ilerleyen sezonlarda reyting performansında belirgin bir düşüş yaşandı.

Sezon Ortalama Reyting Öne Çıkan Detay 1. Sezon 12,37 Yayınlandığı dönemin en başarılı dizilerinden biri oldu 2. Sezon 6,82 Beklentilerin altında kaldı 3. Sezon (Başlangıç) 3,31 Düşük açılış reytingiyle başladı 3. Sezon (Pazar Günü) 3,34 Gün değişikliği sonrası da yükseliş olmadı

Gün Değişikliği de Kurtaramadı

Üçüncü sezona 9 Eylül 2025 tarihinde başlayan Bahar dizisi, geçtiğimiz haftalarda pazar gününe taşındı. Ancak pazar günündeki ilk iki yayınında 3,34 reyting ortalamasında kalması, final kararının alınmasında belirleyici oldu.

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU VE UYARLAMA DETAYI

Bahar dizisi, Kore yapımı Doctor Cha dizisinden uyarlanarak Türk izleyicisiyle buluştu. Dizi, aile, kadın mücadelesi ve hayata yeniden tutunma temalarını merkezine alarak ilk sezonunda geniş bir izleyici kitlesi yakalamayı başarmıştı.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE EKİP

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Üçüncü sezon senaryosu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu imzası taşıyor.

Başlıca Oyuncular

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Ecem Özkaya

Hatice Aslan

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Alisa Sezen Sever

Sena Mia Kalıp

Mert Öner

Emre Karayel

Esra Ruşan

Mert Turak

Hayal Köseoğlu

Bahar dizisi final mi yapıyor?

Evet. Bahar dizisi için final kararı alındı ve dizi 64. bölümle ekranlara veda edecek.

Bahar dizisi ne zaman final yapacak?

Bahar dizisi, 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak 64. bölümüyle final yapacak.

Bahar dizisinin final kararını kim duyurdu?

Final kararı dizinin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Bahar dizisi neden final yapıyor?

Dizinin özellikle üçüncü sezonda düşük reyting performansı göstermesi, final kararının alınmasında etkili oldu.

Bahar dizisi için alınan final kararı, ilk sezonun ardından oluşan yüksek beklentilerin karşılanamamasıyla kaçınılmaz hale geldi. Her ne kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olsa da, reytinglerde yaşanan düşüş dizinin ekran yolculuğunu sonlandırdı. Bahar, 29 Aralık’ta yayınlanacak 64. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.