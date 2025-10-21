Bahar Dizisi: Konusu, oyuncuları, yayın günü ve tüm detaylar

Bahar dizisi, güçlü hikayesi, başarılı oyunculuk performansları ve duygusal derinliğiyle 2024’ün en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Peki Bahar dizisi hangi gün yayınlanıyor, oyuncuları kimler, yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte diziyle ilgili tüm detaylar...

BAHAR DİZİSİ KONUSU

Bahar Özden karakteri (Demet Evgâr), yıllarca ailesine adanmış bir ev hanımıyken, yaşadığı sağlık sorununun ardından yeniden hastaneye döner. Eski eşi Timur (Mehmet Yılmaz Ak) ile geçmişiyle yüzleşirken, hayatına yeni bir sayfa açmak ister. Bahar’ın ameliyatını yapan Evren Yalkın (Buğra Gülsoy), onun yeniden hayata tutunmasında önemli bir rol oynar. Dizide aşk, umut, ikinci şanslar ve kadın dayanışması gibi temalar derinlemesine işlenmektedir.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Oyuncu Karakter Açıklama Demet Evgâr Bahar Özden İki çocuk annesi, yeniden doktorluk mesleğine dönen güçlü bir kadın. Buğra Gülsoy Evren Yalkın Bahar’ın ameliyatını gerçekleştiren ve ona âşık olan profesör doktor. Mehmet Yılmaz Ak Timur Yavuzoğlu Bahar’ın eski eşi, karmaşık bir geçmişi olan hastane yöneticisi. Ecem Özkaya Rengin Wallace Hastanenin yeni başhekimi ve Timur’un sevgilisi. Hatice Aslan Nevra Yavuzoğlu Timur’un annesi, Bahar’ın eski kayınvalidesi. Füsun Demirel Gülçiçek Özden Bahar’ın annesi, ona destek olan bilge bir karakter. Elit Andaç Çam Çağla Sert Bahar’ın en yakın arkadaşı, estetik doktoru.

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN VE HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi her Salı günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Dizi, hem dram hem de medikal komedi türünün başarılı bir örneği olarak izleyicilerden tam not almıştır. Yapım kalitesi, diyalog gücü ve karakter derinliğiyle Bahar, sezonun en çok izlenen projelerinden biridir.

BAHAR DİZİSİ İZLE – TÜM BÖLÜMLER VE FRAGMANLAR

Bahar dizisinin tüm bölümleri Show TV’nin resmi sitesinde ve Bahar Dizisi YouTube Kanalı üzerinden izlenebilir.

Bahar Dizisi 55. Bölüm Fragmanları

Bahar dizisinin son bölüm fragmanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BAHAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bahar dizisi çekimleri İstanbul’da yapılmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre dizinin birçok sahnesi Pendik’te bulunan özel bir hastanede çekilmektedir. Şehrin farklı bölgelerinde yapılan dış çekimlerle İstanbul’un modern ve canlı yüzü de ekrana taşınmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bahar dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Bahar dizisi her Salı akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

Bahar dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında, özellikle Pendik’teki bir hastanede gerçekleştirilmektedir.

Bahar dizisi hangi Kore dizisinden uyarlama?

Bahar dizisi, 2023 yapımı Güney Kore dizisi Doctor Cha’dan uyarlanmıştır.

SONUÇ: BAHAR DİZİSİ İZLEYİCİSİNE NE SUNUYOR?

Bahar dizisi, kadın dayanışması, ikinci şanslar ve hayatın yeniden başlaması temalarıyla seyirciye umut dolu bir hikâye sunuyor. Demet Evgâr’ın etkileyici performansı, duygusal senaryosu ve kaliteli prodüksiyonuyla Show TV’nin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen dizi, hem eğlendiriyor hem düşündürüyor. Yeni bölümleriyle her Salı akşamı izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.