Bahar Dizisinin Yayın Günü Değişti! Yerine Rüya Gibi Dizisi Başlıyor

Show TV'nin 3 sezondur ekranda olan sevilen dizisi Bahar, son aylarda reytinglerde ciddi düşüş yaşamaya başladı. Özellikle Aziz Uras’ın Seren’e ihanet etmesi ve Bahar ile Evren arasındaki kavuşamama hikâyesinin uzaması, izleyicilerin tepkisine yol açtı. Seyirci kaybı sonrası Show TV’den sürpriz karar geldi: Bahar dizisinin günü değişti ve yerine yeni dizi Rüya Gibi yayınlanacak.

BAHAR'IN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ: HANGİ GÜNE ALINDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisi artık salı akşamları yerine pazar akşamları yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek. Bu değişiklik, dizinin reytinglerde toparlanması için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ: RÜYA GİBİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bahar dizisinin salı gününden kaldırılmasıyla boşalan slotu Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi dolduracak. Dizi, 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayacak. Kanal, güçlü kadrosu ve iddialı hikâyesiyle Rüya Gibi’nin salı akşamları reyting yarışında etkili olacağını düşünüyor.

Yayın Takvimi Tablosu

Dizi Eski Yayın Günü Yeni Yayın Günü Başlangıç Tarihi Bahar Salı Pazar 7 Aralık 2025 Rüya Gibi – Salı 2 Aralık 2025

BAHAR DİZİSİNDE REYTİNG DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ

Tekrarlayan dramatik olayların izleyiciyi yorması

Başroller arasında kavuşma hikâyesinin uzaması

Aziz Uras’ın Seren’e ihanet olayının tepki çekmesi

Yeni sezonlarda senaryonun orijinal çizgisinden uzaklaşması

Uzmanlara göre, dizinin ilk sezonundaki sıcak aile draması ve güçlü karakter gelişimleri yerini karmaşık ve yorucu hikâye akışlarına bıraktı. Bu durum, izleyici ilgisini azaltarak reytinglerde düşüşe neden oldu.

RÜYA GİBİ DİZİSİNDEN BEKLENTİLER

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, dram ve romantizmi bir arada sunan güçlü bir hikâyeye sahip olacak. Kanal, Aile ve psikolojik derinlik içeren yeni dizinin salı akşamlarına taze bir soluk getireceğini düşünüyor.

Bahar dizisi hangi güne alındı?

Bahar dizisi salı gününden pazar akşamına taşındı. Yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü yayınlanacak.

Bahar dizisi final mi yapıyor?

Hayır, dizi final yapmıyor, sadece yayın günü değiştirildi. Şimdilik final kararı alınmadı.

Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor?

Rüya Gibi dizisi 2 Aralık Salı akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

Bahar’ın reytingleri neden düştü?

Tekrarlanan senaryo, karakterlerin sürekli mutsuz olması ve ilişkilerdeki karmaşanın izleyiciyi yorması düşüşün başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Bahar dizisinin yayın gününün değiştirilmesi, reyting performansını yeniden yükseltmek için alınmış stratejik bir karar olarak dikkat çekiyor. Salı akşamlarının yeni gözdesi olacak Rüya Gibi ise güçlü kadrosu ve çarpıcı hikâyesi ile şimdiden merak uyandırıyor. Yeni yayın akışını takip ederek, sevdiğiniz dizileri kaçırmadan izlemeye devam edebilirsiniz.