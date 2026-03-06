Bahar Taş'ın ölümü neden aydınlatılmıyor?

HABER MERKEZİ

Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Muğla’nın Milas ilçesinde kiraladıkları teknede şüpheli şekilde ölü bulunan Bahar Taş soruşturmasındaki eksikliklere dikkat çekerek açıklama yaptı.

Aydın Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar, Bahar Taş'ın şüpheli ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi yönünde çağrı yaptı. Burada konuşan konuşan Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Didem Özhan “Bahar Taş'ın vefatı, ilk anından itibaren ‘şüpheli ölüm’ niteliği taşımasına rağmen, soruşturmanın seyrini değiştirecek tehlikeli bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Bahar Taş'ın ailesiyle yaptığımız görüşmeler ve sürece dair edindiğimiz izlenimler, olayın servis edilen haberlerin aksine derin şüpheler barındırdığını teyit etmektedir. Henüz resmi bir adli rapor veya kesin tıbbi değerlendirme açıklanmamışken; ölüm nedeninin "kalp krizi" veya "karbonmonoksit zehirlenmesi" gibi iddialarla basına yansıtılması, adli sürecin tarafsızlığını zedeleyen bilinçli bir algı operasyonudur. Kadın cinayetlerinin ve şüpheli ölümlerin "kaza" veya "doğal neden" denilerek kapatılmaya çalışılması, cezasızlık kültürünü besleyen en büyük engellerden biridir” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANMALI

Özhan, şüphelilerinin tutuklanarak gerekli koruma tedbirlerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Özhan şöyle devam etti: “Etkin soruşturma yürütülmelidir. Mekanın özellikleri ve şüpheli durumlar göz önüne alınarak tüm deliller titizlikle toplanmalı, dosyada eksik olan kamera ve HTS incelemeleri ivedilikle tamamlanmalıdır. Tanıklar derhal dinlenmelidir. Olayla ilgili bilgi sahibi olabilecek tüm tanıklar araştırılmalı ve ifadeleri gecikmeksizin alınarak karanlıkta kalan noktalar aydınlatılmalıdır. Şüpheliler tutuklanmalıdır. Delil karartma ve kaçma şüphesinin bulunduğu bu aşamada, olayın faillerinin ve sorumlularının tespiti ile haklarında tutuklama dahil gerekli koruma tedbirleri derhal uygulanmalıdır. Dezenformasyona son verilmelidir. Medya organları, hukuki süreç tamamlanmadan spekülatif ifadelerle haber yapma formatını derhal terk etmelidir. Kadınların yaşam hakkı, hiçbir "aceleci yorumun" veya "algı yönetiminin" arkasında bırakılamayacak kadar kutsaldır. Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, Bahar Taş'ın ölümündeki sis perdesi dağılana, suçlular tespit edilip en ağır cezayı alana kadar hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

25 GÜN OLDU

Bahar Taş’ın ağabeyi Yoldaş Taş ise “Biz 25 gündür ‘Bahar Taş’a ne oldu?’ sorusunu soruyoruz. Gerçeklerin karanlıkta kalmaması için olayın titiz bir şekilde aydınlatılması için mücadele ediyoruz. Ben 25 gündür delillerin, tanıkların, dosyanın, çelişkilerin peşinde koşmaktan acımı yaşayamıyorum. Dosyada hala şüphelilerin adli sicil kayıtları, olay yeri incelemenin raporları, şüphelilerden alınan test sonuçları yok. Makul sürelerde dosyaya eklenmesi gereken birçok şey şu an yavaş ilerliyor. Biz ailesi olarak ‘Bahar Taş’a ne oldu?’ sorusunu sormaya ve gerçeklerin karanlıkta kalmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, 8 Şubat akşamı arkadaşlarıyla birlikte Milas’a gitmişti. Geceyi teknede geçiren Taş, iddiaya göre rahatsızlandığını söyleyerek kamaraya geçmişti. Taş sabah saatlerinde cansız halde bulunmuştu. Ancak kamaraya geçtiği saat ile bulunduğu an arasında yaklaşık 13 saat olduğu ifade edilirken aile, “Bu 13 saatte ne oldu?” sorusunun yanıtlanmadığını söylemişti. Olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Taş ile aynı teknede bulunan işyeri sahibi ve Taş’ın patronu olan T.T. ve onun arkadaşı olan aynı zamanda teknenin sahili sahibi S.E gözaltına alınmıştı, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında yalnızca yurtdışına çıkış yasağı uygulanması aile tarafından tepkiyle karşılanmıştı.