Bahar ve Nihal Candan yarın hakim karşısına çıkacak

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame kapsamında yarın yargılanmalarına başlanacak.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında yarın Bahar Candan ve ablası Nihal Candan sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.

Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.