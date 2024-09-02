Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar 2. sezon tarihi

Bahar adlı SHOW TV'de yayınlanan dizinin 16. bölümüyle 11 Haziran'da ilk sezonunun bitmesinin ardından Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin takipçileri tarafından gündeme getiriliyor. Bahar dizisinin ikinci sezonuyla birlikte tekrar SHOW TV ekranlarına dönmesi bekleniyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar 2. sezon tarihi!

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar dizisi hakkında yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz dizinin yapımcılarından bir açıklama gelmedi. Ancak dizi yapımcılarından sızan kulis bilgilerine göre Bahar dizisinin Eylül ayının ikinci haftasında 17. bölümüyle birlikte 2. sezonda ekranlarda izleyicisiyle buluşacağı iddia ediliyor.

BAHAR'DA EN SON NE OLMUŞTU?

Bahar, bunun üzerine Timur'un donör olmasına izin verirken; Umay, Timur'un imzaladığı boşanma evraklarını yırtıp attı. Evren'in Ali olduğunu öğrenen Nevra ise ameliyat için endişelenirken; Evren'le bir araya gelip geçmişte yaşanan olaylar için ondan özür diledi.