Bahar yeni sezon tarihi açıklandı! Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar 2. sezon tarihi

Bahar adlı SHOW TV'de yayınlanan dizinin 16. bölümüyle 11 Haziran'da ilk sezonunun bitmesinin ardından Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin takipçileri tarafından gündeme getiriliyor. Bahar dizisinin ikinci sezonuyla birlikte tekrar SHOW TV ekranlarına dönmesi bekleniyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bahar 2. sezon tarihi!

BAHAR YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI!

Bahar dizisinin ikinci sezonü 24 Eylül Salı günü Saat 20:00'de Show TV'de yayınlanacak. Bahar dizisi 17 Eylül Salı günü ise özel bölümle Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

BAHAR'DA EN SON NE OLMUŞTU?

Bahar, bunun üzerine Timur'un donör olmasına izin verirken; Umay, Timur'un imzaladığı boşanma evraklarını yırtıp attı. Evren'in Ali olduğunu öğrenen Nevra ise ameliyat için endişelenirken; Evren'le bir araya gelip geçmişte yaşanan olaylar için ondan özür diledi.