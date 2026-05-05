'Bahara Merhaba' festivali Miniatürk’te

İBB Kültür AŞ’ye bağlı Miniatürk, 9-10 Mayıs tarihlerinde ‘Bahara Merhaba’ festivali ile ziyaretçilerini renkli ve çok katmanlı bir programla karşılıyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde, baharın neşesi ile Anneler Günü’nün anlamı bir araya gelirken; atölyelerden konserlere, çocuk etkinliklerinden açık hava deneyimlerine uzanan zengin bir içerik sunulacak.

TELLİ SAZLAR KONSERİ

Festivalin ilk günü “Sevgiyle Açan Bir Bahar” temasıyla gün boyu çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Amfi alanda gerçekleştirilecek animasyonlar, çocuk dans gösterileri ve geleneksel oyunların yanı sıra çiçek taç yapımı, seramik nazar objesi boyama ve çiçek ekim atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak. Günün öne çıkan başlıklarından biri ise Miniatürk’te ilk kez gerçekleştirilecek konser olacak. Akşam saatlerinde amfi alanda sahne alacak “Telli Sazlar” konseri, baharın coşkusunu müzikle taçlandıracak.

ANNE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Festivalin ikinci günü olan 10 Mayıs’ta ise Anneler Günü teması ön plana çıkacak. “Annem Benim…” panosu, piknik alanları ve gün boyu sürecek etkinliklerle ziyaretçiler, anneleriyle birlikte keyifli bir gün geçirme imkânı bulacak. Bez çanta tasarımından kartpostal yazımına, çiçek aranjmanından teraryum yapımına kadar uzanan atölye programı ile her yaştan katılımcıya hitap edilecek.

Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere katılım için müze giriş bileti alınması ve atölyelere katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

ETKİNLİK PROGRAMI DETAYLARI

9 MAYIS CUMARTESİ

13.00-17.00 Animasyon Oyunlar

13.00-17.00 Şişme Oyun Alanları

12.20-13.00 Çiçek Taç Yapım Atölyesi - 1. Seans

13.00-13.40 Çiçek Taç Yapım Atölyesi - 2. Seans

13.40-14.20 Seramik Nazar Objesi Boyama 1. Seans

14.20-15.00 Seramik Nazar Objesi Boyama 2. Seans

15.00-15.40 Çiçek Ekim Atölyesi

16.30-17.00 Roman Havası Dansı (Cigi Sahne Sanatları)

17.00 - 18.00 Konser: Telli Sazlar Üçlüsü

10 MAYIS PAZAR

13.00-17.00 Animasyon Oyunlar, Annem Benim... Panosu, Piknik Köşesi

13.00-16.30 Boncuk Bileklik Atölyesi

12.20-13.00 Bez Çanta Tasarım Atölyesi 1. Seans

13.00-13.40 Bez Çanta Tasarım Atölyesi 2. Seans

13.40-14.20 Kartondan Çiçek Aranjman Atölyesi 1. Seans

14.20-15.00 Kartondan Çiçek Aranjman Atölyesi 2. Seans

15.00-15.40 Annelere Mektup & Kartpostal Atölyesi 1. Seans

15.40-16.20 Annelere Mektup & Kartpostal Atölyesi 2. Seans

17.00-17.45 Teraryum Atölyesi