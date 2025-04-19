Baharın gelişiyle Bayburt’ta koyunlar yeniden yola koyuldu

Bayburt’ta ilkbaharın gelmesi ile birlikte koyunlar yaylalara götürülüyor.

Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte koyun sürülerinin yayla yolculuğu başladı.

Besiciler, koyunlarıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara doğru zorlu bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuğun sonunda besiciler, sürüleriyle yaklaşık 4 ay boyunca yaylalarda kalacak. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, Nisan ayında havaların durumuna göre yaylalara doğru hareket etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ilçe merkezi ve köylerden yola çıkan besiciler, hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç ediyor.

Yaylalara çıkanlar, kış aylarında tüketilecek süt ürünlerini hazırlamanın yanı sıra hayvanlarının ot ihtiyacını karşılayarak beslenmelerini sağlıyor. Özellikle kurbanlık hayvan yetiştirenler, çobanlar ve koruyucu köpekler eşliğinde dikkat çekti. Bu geleneksel yayla göçü, hem hayvanların bakımı hem de yöre insanlarının yaşam tarzı açısından önemli bir dönemi ifade ediyor.