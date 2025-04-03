Baharın habercisi leylekler baraj çevresini mesken tuttu

Kırıkkale’de Karaahmetli köyüne gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya renk katarken bölgenin zengin doğal yapısını gözler önüne seriyor.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da baraj çevresini mesken tuttu. Baharın gelişiyle birlikte Kızılırmak üzerinde yer alan Kapulukaya Barajı’nın kıyısında yoğun şekilde görülmeye başlanan leylekler, hem görsel bir şölen sunuyor hem de bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekiyor. Geniş sulak alanları ve doğal yapısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan baraj çevresi, leyleklerin güvenle konakladığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Baraj çevresinde yiyecek arayan leylekler, gün boyunca su kenarında dolaşarak beslenirken gözlemlenmesi kolay ve etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Leyleklerin baraj kıyısındaki varlığı, bölgedeki doğal yaşamın canlılığını gözler önüne sererken doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için de önemli bir ziyaret noktası oluşturuyor.