Baharın habercisi leylekler Hürmetçi Sazlığı’na geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; baharın habercisi leyleklerin Hürmetçi Sazlığı’na döndüğünü açıkladı. Başkan Özdoğan, doğaya sahip çıkmanın ve bu doğal mirası gelecek nesillere aktarmanın en önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı’na baharın gelişi hakkında şu ifadeleri dile getirdi; "Her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin yuvalarına dönmesiyle birlikte Hürmetçi Sazlığı canlandı. Bu alan sadece ilçemiz için değil, Kayseri ve Türkiye için de büyük bir doğa hazinesidir. Yılkı atları, kuş çeşitliliği ve eşsiz doğal manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çeken bu bölgede, Hacılar Belediyesi olarak çevre bilincinin artırılması ve doğal yaşamın korunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi sınırlarında bulunan ve 2004 yılında ’Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen Hürmetçi Sazlığı, göç yollarının önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Mart ayının sonu itibariyle Avrupa, Asya ve Afrika arasında süren uzun göç yolculuğunu tamamlayan leylekler, eski yuvalarına dönerek yavrulama hazırlıklarına başladı. Yılkı atları, çeşitli kuş türleri ve eşsiz doğasıyla Hürmetçi Sazlığı, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında fotoğrafçılar, kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Hacılar Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte son dönemde artan ziyaretçi ilgisine karşı sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda önlemler alınmaya devam ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise, leyleklerin huzurla konaklayabilmesi için bölgede düzenli temizlik ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da leyleklerin gelişini "baharın müjdecisi" olarak kabul ediyor ve bu olayı büyük bir sevinçle karşılıyor. Başkan Özdoğan, vatandaşlara ve ziyaretçilere de bir çağrıda bulunarak şunları söyledi;

Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Hürmetçi Sazlığı gibi değerli alanlarda yapılan her ziyaretin, doğal yaşama zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, tüm doğaseverleri bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum."