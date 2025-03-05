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Baharın habercisi üçüncü cemre toprağa düştü

Üçüncü cemre toprağa düştü. Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış oldu.

Çevre
  • 05.03.2025 11:19
  • Giriş: 05.03.2025 11:19
  • Güncelleme: 05.03.2025 11:24
Kaynak: İHA
Baharın habercisi üçüncü cemre toprağa düştü
Fotoğraf: DepoPhotos

İlki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise 27 Şubat’ta suya düşen baharın habercisi cemrenin sonuncusu bugün toprağa düştü.

Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış oldu.

Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul ediliyor.

Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret ediyor. 


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