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Bahattin Şimşek 7. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Konyaspor-Kayserispor maçına atanan Bahattin Şimşek, ilk kez iki takım arasında oynanan bir maçta düdük çalacak.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 12:43
  • Giriş: 23.12.2023 12:43
  • Güncelleme: 23.12.2023 12:43
Kaynak: İHA
Bahattin Şimşek 7. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig’in 18. haftasında Konya’da oynanacak Konyaspor-Kayserispor maçına orta hakem olarak atanan Bahattin Şimşek, ev sahibi ekibin 6 maçına çıkarken, Kayserispor’un da 7 maçında düdük çaldı. 

İlk kez iki takım arasında oynanacak bir maçı yönetecek olan Bahattin Şimşek, bu sezon iki takımın da birer kez iç saha maçında düdük çaldı. Konyaspor’un sahasında 2-1 yenildiği Çaykur Rizespor maçını yöneten Bahattin Şimşek, Kayserispor’un da 2-1 kazandığı Samsunspor maçının orta hakemi idi. 

Kayserispor, hakem Bahattin Şimşek’in yönettiği 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Konyaspor ise Bahattin Şimşek’in yönettiği 6 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi elde etti.

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