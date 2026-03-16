Bahçe milletin, milyarlar AKP’linin

İlayda SORKU

Milyonlarca lira kamu kaynağı akıtılarak hayata geçirilen millet bahçeleri AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketleri ihya etmeye devam ediyor.

Trabzon Ortahisar’da yapılması planlanan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi’nin ilk etabı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen ihalede ihalede en düşük teklif, AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız’ın şirketi Haldız İnşaat’tan geldi.

3 Mart’ta TOKİ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleyle “Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesinin yapımı” için teklifler alındı. İhaleye en düşük teklif, AKP’li Haldız’ın şirketi olan Haldız İnşaat’tan geldi. 2 milyar 424 milyon TL teklif sunulan projenin şirkete verilmesi bekleniyor.

VERGİ ÖDEMEME REKORTMENİ

İhalede öne çıkan Haldız İnşaat daha önce de kamudan aldığı milyarlık ihalelerle ve buna karşın yıllarca vergi ödememesiyle gündeme gelmişti. Şirket, TOKİ’nin Trabzon, Kocaeli, Hatay ve Körfez’deki çeşitli projelerini üstlenmişti. Ancak şirketin 2021, 2022 ve 2023 yıllarında zarar beyan ederek tek kuruş vergi ödemediği ortaya çıktı. BirGün’ün 2024 yılında yayımladığı “1,9 milyar TL’lik ihale aldı, kâr beyan etmedi” başlıklı haberde, milyarlık kamu ihaleleri alan şirketin üç yıl üst üste zarar ettiğini bildirdiği ve devlet kasasına vergi koymadığına dikkat çekilmişti.

Haldız İnşaat son olarak 2025 yılının Haziran ayında Kanal İstanbul güzergâhında gerçekleştirilen 4 milyar 793 milyon TL’lik TOKİ ihalesinin kazananı olarak gündeme gelmişti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şirket, söz konusu arsayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından 10 gün sonra, Nisan ayının 2’sinde teslim aldı ve kısa sürede inşaata başladı.

TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ 5 YILDA 18 MİLYARI AŞTI

2012-2015 yılları arasında yüzde 1159’luk büyüme oranıyla en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında gösterilen Haldız İnşaat’ın son yıllarda aldığı kamu ihaleleri dikkat çekiyor. Kamuya yansıyan verilere göre şirketin yalnızca 2021’den bu yana kazandığı kamu ihalelerinin toplam tutarı 15 milyar 985 milyon 734 bin 624 TL’ye ulaştı. Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi için verilen 2 milyar 424 milyon TL’lik teklifin de kabul edilmesi halinde şirket beş yıl içinde 33’üncü sözleşmesini imzalayacak ve kamudan aldığı toplam kaynak 18 milyar TL’yi aşacak.