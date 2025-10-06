Bahçe sınırı kavgasında komşusu tarafından öldürüldü

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde bahçe sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada İ.K.’nin (75) tabancayla göğsünden vurduğu komşusu Bekir Yavuz (39) hayatını kaybetti.

Olay, dün Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde meydana geldi. Bekir Yavuz ile komşusu İ.K. arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İ.K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz’a ateş etti. Göğsünden yaralanan Yavuz, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bekir Yavuz ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.K., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI