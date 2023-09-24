Bahçe tellerine takılan kargayı itfaiye kurtardı

Bolu’da bahçe tellerine takılarak mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kuruçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuruçay Mahallesi Şehit Ümit Çetingöz Sokak’ta bahçe tellerine bir karga takıldı. Karganın tellerde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracını kullanarak kargayı takıldığı tellerden kurtardı. Yaralanan karga, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı.