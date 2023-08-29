Bahçede mangal yaparken ailesine silahla saldırdı: 1 ölü, 6 ağır yaralı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaktıkları sırada ağabeyini, annesini, ağabeyinin eşini ve 2 yeğenini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına silahla ateş etti. Olayda ağabey hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Adana'da bahçede mangal yaparken ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. ile birlikte mangal yapıp aile yemeği yemeye başladı. Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. tabancayla kendini başından vurarak intihar etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde bulunan tüm yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile annesi ve yeğenlerinin durumunun ağır olduğu, yengesinin ise yüz ile el kısmından yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.