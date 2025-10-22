Bahçede yakılan ateşin üzerinde düşen bebek yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bahçede yakılan ateşin üzerine düşen Mahmud A. (1,5), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Amel A. (25) ve Muhammed A. (27) çiftinin çocukları Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin, vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek yanık ünitesinde tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

